Deputatul Cătălin Manea: “Ar trebui studiată în școli Istoria romilor, Robia și Holocaustul”

Deputatul Cătălin Manea, reprezentantul romilor în Parlament, consideră că ar trebui studiată în școli o nouă disciplină, care să se intituleze “Istoria Romilor, Robia și Holocaustul”. Afirmația a fost făcută marți, în cadrul celei mai ample dezbateri publice privind accesul copiilor romi la educație, care a avut loc în București, la Liceul Teoretic “Miguel de Cervantes”. La eveniment au participat peste 200 de persoane, cadre didactice și inspectori școlari romi și neromi, reprezentanți ai Guvernului și ai organizațiilor neguvernamentale rome și ne-rome.

“Având în vedere faptul că în această perioadă Ministerul Educației are în consultare publică proiectele de legi ale educației – „România Educată”, în calitate de reprezentant al minorității rome în Parlamentul României și de președinte al Subcomisiei parlamentare pentru problemele romilor, cu sprijinul Asociației Partida Romilor Pro-Europa, am inițiat un proces de consultare publică pe conținutul proiectelor de legi ale educației, cu referire la învățământul pentru copiii, elevii și tinerii romi. Dezbaterea are ca scop prezentarea și dezbaterea publică a propunerilor de modificare și completare a proiectelor de legi ale educației, formulate de reprezentanții minorității rome, de profesori, inspectori și mediatorii școlari, pentru a răspunde, într-o măsură cât mai mare, nevoilor educaționale ale copiilor, elevilor și tinerilor romi, care provin din medii socio-economice dezavantajate”, a declarat deputatul Cătălin Manea.

La dezbatere a participat și Nicolae Păun, președintele Asociației Partidei Romilor Pro-Europa, care a declarat că această inițiativă ar trebui aprobată de Parlament, deoarece societatea românească are nevoie să cunoască istoria romilor, una dintre cele mai numeroase minorități din România. “Chiar pe 2 august, anul acesta, de Ziua națională de comemorare a Holocaustului împotriva romilor, pe rețelele de socializare au fost numeroase persoane care au negat acest eveniment îngrozitor din istoria noastră. Unul din negaționiști este chiar un director din cadrul unui ONG guvernamental, plătit din fonduri europene să ajute la integrarea romilor. Dacă la acest nivel se neagă Holocaustul împotriva romilor, atunci consider că e nevoie urgentă ca această materie să fie predată în școli”, a declarat Nicolae Păun, președintele Asociației Partidei Romilor Pro-Europa.

La eveniment au participat și Iulian Paraschiv – președintele Agenției Naționale pentru Romi, Marian Daragiu – sub-secretar de stat în cadrul Ministerului Educației și Bogdan Paraschiv – sub-secretar de stat în cadrul Ministerului Familiei.