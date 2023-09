Deputatul PSD care a amenințat că nu votează guvernul Ciolacu din cauza lui Rafila citează din Nichita Stănescu: Fără de arme fiind, Doamne, cum de am stârnit atâta groază? / Poate mi-au crescut bicepșii între timp (VIDEO)

Patriciu Achimaș-Cadariu, deputatul PSD care a amenințat că nu votează guvernul Ciolacu din cauza neînțelegerilor cu Alexandru Rafila pe tema planului național anti-cancer, l-a parafrazat pe Nichita Stănescu când a fost întrebat despre această situație. „Fără de arme fiind, Doamne, cum de am stârnit atâta groază?”, a spus Achimaș-Cadariu, miercuri, pe B1 TV, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.

Patriciu Achimaș-Cadariu, pe B1 TV, despre votul de învestire și nemulțumirile la adresa lui Alexandru Rafila

Întrebat despre anunțul cum că nu va vota un guvern din care face parte și Alexandru Rafila, Patriciu Achimaș-Cadariu a răpsuns: „Iertați-mă, pot să îl citez pe Nichita Stănescu? Fără de arme fiind, Doamne, cum de am stârnit atâta groază?”.

Referitor la faptul că el are totuși un singur vot, social-democratul a afirmat: „Păi, tocmai asta zic, adică, scuzați-mă, elefantul a ajuns să se teamă de un fir de praf, de o furnică? Chiar așa puternic să fiu? Încep să mă uit în oglindă, poate mi-au crescut bicepșii între timp”.

Nemulțumirea lui Achimaș-Cadariu ar fi pornit de la dorința lui Alexandru Rafila, propus să rămână la Ministerul Sănătății, de a schimba forma inițială a .

„Nu e o chestiune politică și vreau să o spun de la bun început, și nu cred că acest guvern nu va obține suficiente voturi. Va obține suficiente voturi pentru învestire. Eu am candidat pentru a ajuta pacienții de cancer. Cu asta mă și ocup, dar am considerat că este un mijloc extrem de bun pentru a-i ajuta pe mai mulți (…). Asta am înțeles, asta am făcut, cu un grup ne-am apucat de lucru, transpartinic, nu cred că are o legătură cancerul cu vreun partid (…). Am reușit să producem un astfel de document, zic eu, la standardul pe care îl impune un astfel de plan, raportat la planul european care există și, sigur, specific nevoilor româncelor și românilor. Bun, acest plan, îi știți bine istoricul, a fost votat ca lege și este promulgat”, a declarat Patriciu Achimaș-Cadariu.