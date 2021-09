Deși a boicotat moțiunea, echipa lui Florin Cîțu reclamă la CCR că Ludovic Orban nu a informat Guvernul în ziua în care a fost depusă. Președintele PNL, ironic: „Trebuie să se hotărască” (DOCUMENT)

Florin Cîțu și liberalii care îl susțin reclamă în sesizarea depusă la CCR că președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, nu ar fi adus la cunoștința Guvernului ziua de depunere a moțiunii, deși președintele PNL a pledat în repetate rânduri pentru derularea constituțională a procedurii, iar echipa premierului a depus numeroase eforturi pentru a împiedica procesul.

Moțiunea de cenzură a fost depusă vineri, iar seara Ludovic Orban avea să convoace Birourile permanente reunite – chiar și așa, nu a fost întrunit cvorumul, situație care s-a repetat și în zilele următoare.

În cele din urmă, președintele Camerei Deputaților a informat Guvernul despre depunerea moțiunii și a convocat plenul Parlamentului pentru citirea documentului depus de USR PLUS și AUR. Astfel, BPR ar urma să aibă o nouă ședință joi, de la 10, pentru a stabili ordinea de zi și programul de lucru pentru plenul de la ora 16.

Președintele PNL a vorbit despre această situație și la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire, unde a explicat că „oricine împiedică derularea procedurii aferente moțiunii de cenzură încalcă Constituția și, atenție, o gravitate fără precedent, încalcă principiul constituțional al statului de drept, adică afectează democrația”.

Ce scrie în sesizarea depusă la CCR de echipa lui Florin Cîțu

Sesizarea poate fi citită în format integral AICI

„Comunicarea moțiunii în aceeași zi cu depunerea acesteia este o condiție prevăzută atât la nivel constituțional, cât și la nivel regulamentar pentru că vizează raporturile de putere dintre Parlament (unde s-a inițiat o moțiune de cenzură) și Guvern (autoritatea împotriva căreia s-a inițiat moțiunea de cenzură). Prin comunicarea moțiunii de cenzură inițiate și depuse, Parlamentul atenționează încă dintr-o fază incipientă Guvernul că există o moțiune de cenzură depusă, pentru ca acesta din urmă să-și reconsidere comportamentul instituțional în fața unui pericol de pierdere a mandatului”, se arată în sesizarea depusă de Guvern.

Potrivit sesizării, „dacă am accepta ideea că Parlamentul poate comunica moțiunea de cenzură Guvernului oricând după depunerea acesteia, am putea ajunge la abuzuri din partea Parlamentului, inclusiv prin comunicarea moțiunii de cenzură cu o zi înainte de a se dezbate sau chiar în ziua dezbaterii. Chiar dacă am utilizat un argument de tipul reductio ad absurdum, acesta este util pentru a înțelege de ce comunicarea moțiunii de cenzură Guvernului în ziua în care aceasta a fost depusă este o condiție constituțională care nu poate fi încălcată și, dacă a fost încălcată, nu poate fi acoperită ulterior”.

„Comportamentul neconstituțional și neloial al Parlamentului prin Președintele Camerei Deputaților nu poate fi justificat prin argumentul că birourile permanente ale celor două Camere nu s-au putut întruni din lipsă de cvorum în ședințele convocate în datele de 3, 4, 6 și 7 septembrie 2021. Aspectele legate de modul de funcționare și de organizare a celor două Camere vizează exclusiv o activitate internă, care nu reflectă raporturile constituționale dintre Parlament și Guvern”, se arată în același document.