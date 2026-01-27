B1 Inregistrari!
Surse: Dezastrul din Primăria Capitalei provoacă tensiuni mari în coaliție. Ce ar fi anunțat primarul General, Ciprian Ciucu

Ana Maria
27 ian. 2026, 10:10
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Dezastrul din Primăria Capitalei provoacă tensiuni în coaliție. Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a ridicat luni, atât în ședința coaliției de guvernare, cât și în Biroul Politic Național al PNL, o problemă serioasă. Mai exact, criza financiară a Primăriei Capitalei și lipsa fondurilor necesare pentru funcționarea administrației și a serviciilor publice.

Potrivit Antena 3 CNN, edilul ar fi menționat că ia în calcul chiar și intrarea în insolvență a Societății de Transport București (STB).

Ciucu a subliniat că singurele soluții posibile sunt comasările instituțiilor, reducerea personalului, majorarea prețului biletelor pentru transportul public, dar și creșteri ale taxelor locale.

Dezastrul din Primăria Capitalei provoacă tensiuni. Ce propuneri a făcut Ciucu

Conform surselor politice, primarul a cerut o modificare a modului în care banii sunt distribuiți de la bugetul de stat. Propunerea lui este ca sectoarele să nu mai primească fonduri direct de la Guvern, ci ca o parte mai mare din bani să fie redirecționată către Primăria Capitalei. Totuși, această idee a fost respinsă ferm de PSD.

Eu înțeleg că sunt de sacrificiu. Fac reforme, reduc cheltuieli, dau afară oameni, dar haideți să facem să fie bine pentru București”, a declarat Ciucu, potrivit Antena 3 CNN.

O altă variantă discutată a fost ca primăriile de sector să contribuie voluntar cu o parte din bugetele lor pentru proiecte majore, cum ar fi termoficarea și transportul public. Sursele politice spun, însă, că primarii PSD par reticenți în a susține această soluție.

Ce nemulțumiri a exprimat Ciprian Ciucu în ședința PNL

Potrivit unor surse din PNL, primarul general a dedicat aproximativ 70% din timpul ședinței pentru a vorbi despre problemele financiare ale Primăriei Capitalei. Ciucu a reiterat ideea că intrarea în insolvență a STB este o opțiune pe masă, iar măsurile rămase sunt limitate la comasări, concedieri, majorări ale tarifelor la transport și creșteri de taxe locale.

De asemenea, primarul a semnalat dificultățile în a obține sprijin în Consiliul General al Municipiului București. Pentru a putea implementa reformele, Ciucu a solicitat sprijinul conducerii PNL.

Ce urmează în săptămânile următoare pentru rezolvarea crizei financiare

Primarul general are programată pentru această săptămână o întâlnire cu primarii de sector, cel mai probabil miercuri, ziua în care vicepremierul Tanczos Barna va discuta cu reprezentanți ai administrațiilor locale din toată țara.

În plus, este așteptată o nouă ședință a coaliției de guvernare după întoarcerea ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, de la Bruxelles, unde discută cu Comisia Europeană pe tema deficitului bugetar și bugetului României.

Conform unor surse, pachetul de măsuri pentru relansarea economică va fi finalizat săptămâna viitoare, iar Guvernul intenționează să își asume răspunderea în Parlament în a doua săptămână din februarie.

