Diana Buzoianu, despre DNA-ul pădurilor: Trebuie dăm binelui structuri organizate și bani dacă vrem să aibă o șansă să lupte împotriva mafiei lemnului și a gunoaielor (VIDEO)

Deputata USR Diana Buzoianu a vorbit despre proiectul pentru înființarea unui „DNA al pădurilor”, miercuri, pe B1 TV, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, și a reclamat că mafia lemnului și cea a gunoaielor „au foarte multe structuri bine organizate la nivel local și la nivel național”.

Diana Buzoianu (USR), pe B1 TV, despre DNA-ul pădurilor

Întrebată despre proiectul depus la Parlament, deputata USR a explicat: „Proiectul a fost depus în 2020 de către USR să înființăm această Direcție de investigare a infracțiunilor de mediu, pentru că până la urmă infracțiunile astea de mediu au un impact foarte mare asupra sănătății noastre. Noi pierdem ani din viață din cauza poluării. Este un asalt la sănătatea noastră, un asalt la sănătatea națională. Drept urmare, am găsit această soluție, procurori specializați, instituție specializată, buget real alocat pentru lupta împotriva mafiei lemnului, împotriva mafiei gunoaielor”.

„Noi am redepus acest proiect lunile trecute în Parlament, în sesiunea care tocmai s-a încheiat. Acum am cerut inclusiv fișa economică de la Ministerul Finanțelor. Nu contează că Ministerul Finanțelor a venit între timp și a spus că nu are date să calculeze acest impact bugetar, deci noi am blocat un proiect de lege perfect funcțional timp de trei de ani de zile ca să vină Ministerul Finanțelor să ne spună că nu are datele necesare să calculeze impactul bugetar”, a continuat Diana Buzoianu.

„În fine, noi acum suntem pe traseul legislativ din nou, suntem inclusiv în țară zilele aceasta, săptămâna aceasta, tocmai am dat startul caravanei USR „DNA-ul pădurilor”. Mergem în 10 județe ale țării, dintre cele mai afectate județe de fenomenul infracțional de mediu. Vorbim de județe în care munți de gunoaie sunt aruncați pe malul lacurilor. Vorbim de județe în care au dispărut mii de hectare de pădure și nimeni nu a plătit”, a adăugat ea.

„Asta este lucrul care te înfurie cel mai tare, faptul că noi plătim, locuim în orașe, comune îngropate de gunoaie, că vedem cum pădurile ne dispar sub ochii noștri, și la final oamenii deștepți, cei care au legături inclusiv cu autoritățile locale de cele mai multe ori, oamenii aceștia pur și simplu își construiesc munții de bani și stau liniștiți acasă la ei, continuă să facă aceste ilegalități, nu plătește nimeni nimic”, spune deputata.

„Noi trăim într-o realitate în care mafia și a lemnului, și a gunoaielor au foarte multe structuri bine organizate la nivel local și la nivel național. Au munții aceștia de bani de care vă spuneam, făcuți din acțiuni ilegale, și mai au și puterea, și influența la nivel local. Ei bine, noi, dacă vrem ca binele să câștige în această luptă trebuie să dăm binelui niște resurse cu care să lupte. Nu putem doar să transmitem gânduri bune și declarații îngrijorătoare din partea ministerelor (…) în momentul în care mai apare un caz. Noi trebuie să dăm binelui structuri organizate și bani dacă vrem ca el să aibă o șansă să lupte împotriva mafiei”, a subliniat Diana Buzoianu.