Diana Șoșoacă: A început al treilea război mondial. România e în cea mai periculoasă situație

Traian Avarvarei
02 mart. 2026, 14:59
Europarlamentara Diana Șoșoacă, lidera SOS România. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Eurodeputata Diana Șoșoacă, lidera SOS România, susține că SUA și Israel au băgat lumea în al treilea război mondial și că România e în „cea mai periculoasă situație din cauza așa-zisului scut Deveselu”.

Șoșoacă se laudă că a fost singurul politician care a reacționat

Diana Șoșoacă a scris întâi că a fost primul politician din lume care a reacționa la război: „Ieri, 28.02.2026 la nici 30 de minute de la începerea atacului USA si ISRAEL asupra Iranului, am fost singurul om politic din lume care a reacționat. Este ora 11 dimineața. Încă sunt singurul om politic din lume care a reacționat și reacționează in continuare. De ce? Pentru că frica de adevăr a dus si duce la crime împotriva umanității și genocid. Asa cum nu au oprit genocidul din Gaza, asa nu vor opri nimic. Pentru că viețile oamenilor sunt doar niște cifre insignifiante in registrele lor. Se simt Dumnezei. Dar nu sunt!”.

Ea a acuzat apoi SUA și Israelul că sunt ipocrite deoarece reproșează Iranului dictatura și armele nucleare, deși și ele au acasă dictatură și arme nucleare.

Șoșoacă: A început cel de-al treilea război mondial

Lidera SOS România a scris apoi că a început cel de-al treilea război mondial, căci Imperiul SUA-Israel caută să se extindă, iar celelalte state nu reacționează din lașitate.

„A început cel de-al treilea război mondial. Nu este despre dictatură, aia este instituită peste tot, nu este despre arma nucleară, este deținută de 9 state, este despre putere, bani, petrol, ocupare de teritorii, IMPERIALISM și NOUA ORDINE MONDIALĂ.

Fostul ambasador al USA in Israel Huckabee in interviul la Tucker Carlson a afirmat că ISRAELUL are un drept religios asupra Orientului Mijlociu. Iar USA asta face, ii da dreptul ISRAELULUI asupra Orientului Mijlociu. In tot acest timp, nicio tara araba nu reacționează, niciuna nu intervine sa oprească expansiunea IMPERIULUI USA-ISRAEL.

Exact aceeași atitudine lașă și inacceptabilă ca și în genocidul din GAZA. De vorbe suntem sătui toți.

Tarile Arabe ar putea conduce lumea și totuși nu fac un pas spre PACE, doar temere și frică. Cei mai curajoși oameni ai planetei de-a lungul istoriei tremură de frica USA-ISRAEL. Îi anunț că dacă vor continua astfel, vor fi următoarele victime ale NOULUI IMPERIU ȘI VOR DISPĂREA. LA FEL CUM VOR DISPĂREA TOȚI CEI CARE NU SE OPUN. ÎN ISTORIE CEI CURAJOȘI AU SCHIMBAT LUMEA, NU LAȘII ȘI DIPLOMAȚII. NU POTI APLICA DIPLOMAȚIA CÂND SE UCIDE ÎN MASĂ.

IRAK, SIRIA, LIBAN, PALESTINA, YEMEN distruse de NOUL IMPERIU.

KUWEIT, QATAR, BAHRAIN, EMIRATELE ARABE UNITE au avut parte de explozii și tensiuni din cauza NOULUI IMPERIU. Nu au reacționat, și totul a escaladat.

2 ȚĂRI IMPLEMENTEAZA FRICA ȘI TEROAREA, iar 193 STAU ȘI SE UITĂ ȘI ACCEPTĂ”, a scris eurodeputata.

Șoșoacă: România e în cea mai periculoasă situație

Diana Șoșoacă a notat apoi că România a devenit o țintă din cauza scutului de la Deveselu: „Noi suntem deja ocupați de USA si ISRAEL, si mai mult decât atât în România avem DEVESELU. Cea mai periculoasa bază impotriva IRANULUI se afla pe teritoriul ROMÂNIEI. Suntem implicați fără să dorim, să cerem sau acceptăm in cel mai periculos joc criminal al umanității. (…) ROMÂNIA este implicată direct și in cea mai periculoasă situație din cauza așa-zisului scut DEVESELU, în fapt o armă împotriva IRANULUI. Nu cred că IRANUL se va abține, așa cum a făcut-o RUSIA de nenumărate ori cand a fost atacată de pe teritoriul ROMÂNIEI, dacă USA va ataca de la DEVESELU. Suntem pe cont propriu, implicați fără voia noastră de imbecilii de la conducere, în cel mai cumplit război mondial”.

