Diana Șoșoacă: Călin Georgescu a preluat din discursul meu. Sunt singurul om politic care a făcut politică externă în favoarea României. De aceea, probabil că președintele Putin ne invită la împărțire și voi fi acolo (VIDEO)

Europarlamentara , președinta USR, a afirmat în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, că este singurul politician care a făcut politică externă în favoarea României, menționând că a trimis un memorandum pentru neutralitate în contextul războiului din , pe care l-a adresat Statelor Unite, NATO, Rusiei, Uniunii Europene și Organizației Națiunilor Unite. Ea a subliniat că a fost prima care a cerut acest lucru în februarie 2022 și a acuzat alți politicieni că îi copiază discursul. De asemenea, a menționat că a avut întâlniri cu reprezentanți ai ambasadelor și organizațiilor internaționale.

„Trebuie să ni se dea teritoriile înapoi”

În plus, Șoșoacă a declarat că președintele Putin ar putea să o invite la discuții, sugerând că România ar putea să primească teritorii din Ucraina, și a afirmat că a trimis scrisori atât lui Putin, cât și lui Trump.

“N-am spus că Ucraina trebuie desființată.

Trebuie să ni se dea teritoriile înapoi. Pactul Ribbentrop-Molotov a fost desființat de mult, deci teritoriile românești trebuie să revină înapoi.

În primul rând, e o greșeală de faceți. Domnul Georgescu a apărut de câteva luni de zile, a preluat din discursul meu. Când a început războiul, în februarie 2022, am fost primul și am rămas singurul politician, la nivel Mondial, care a făcut un memorandum, ‘Neutralitate pentru România. Pacea de la București’, l-am trimis și către Statele Unite, și NATO, și Rusia, Uniunea Europeană, Organizația Națiunilor Unite. Am solicitat întrevederi cu absolut toate ambasadele și cu reprezentanții tuturor acestor organizații”, a precizat europarlamentara.

“Neutralitate e și textul lui Georgescu”, a spus Laura Chiriac.

“A copiat tot, cam toți copiază, dacă în Parlamentul European l-am auzit și pe Rareș Bogdan devenind nationalist, pe doamna Grapini și dacă o să-l auziți la Comisia ITRE și pe domnul Dan Nica, cât de naționalist este și le dă în cap că ne-au furat reursele, vă apucă râsul. Deci așa se întâmplă când se schimbă timpurile, dar ce să faci? Eu v-am mai spus, tot ceea ce am spus eu s-a adeverit. Și iată că tot ceea ce am cerut eu de 2 ani și jumătate, timp în care am fost făcută putinistă, s-a adeverit. S-a adeverit și faptul că Statele Unite ale Americii și Federația Rusă tratează pe la spatele Uniunii Europene și pe la spatele tuturor, nu chiar al tuturor, pentru că Ungaria …

Nu mai puteți să mă contraziceți, m-ați contrazis destul în anii anteriori și s-a adeverit că am dreptate. Eu știu foarte multe lucruri”, a spus Șoșoacă.

“De unde știți dumneavoastră ce urma să facă Trump după ce ajungea la putere?”, a întrebat Laura Chiriac.

„Sunt foarte inteligentă, spre deosebire de toți ceilalți politicieni”

“Sunt foarte inteligentă, spre deosebire de toți ceilalți politicieni. Sunt avocat și, mai mult decât atât, toate informațiile pe care le am, știu să le pun cap la cap, ca un puzzle. Mai am și darul ăsta de a fi conectată la Dumnezeu.

Nu sunt conectată la Ambasada Rusie. Să știți că pot să fiu conectată la toate ambasadele din lumea asta. Din păcate pentru ceilalți politicieni, din fericire pentru mine și pentru România, singurul om politic care a făcut politică externă, în favoarea României, sunt eu. Tocmai de aceea, probabil că președintele Putin ne invită la împărțire și voi fi acolo ca să împărțim”, a mai adăugat Șoșoacă.

“Datorită dumneavoastră, Putin s-a gândit să dea și României bucăți din Ucraina?”, a mai întrebat moderatoarea emisiunii.

“Să știți că am un mare merit, am un mare merit pentru că eu am trimis scrisori inclusiv către Putin și inclusiv către Trump”.