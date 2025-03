Diana Șoșoacă, în direct la Russia Today purtând doliu: „Jelesc democrația, care este moartă” (VIDEO)

Europarlamentarul Diana Șoșoacă a oferit un nou moment halucinant, supărată că CCR și BEC i-au blocat candidatura la alegerile prezidențiale din ma. Ședa SOS România a apărut la postul de televiziune Russia Today purtând doliu. În acest mod, ea a deplâns “moartea democrației”.

Un nou moment șocant oferit de Diana Șoșoacă

„În primul rând vreau să vă spun că port un costum de doliu, pentru că în România nu avem democrație, democrația este moartă.

Așa că acum jelesc… și aștept ca CCR să îmi spună că sunt interzisă din nou, deoarece ei nu sunt pregătiți pentru mine pentru că sunt putinistă, pentru că iubesc Rusia, pentru că am vizitat Ambasada Rusiei, pentru că i-am scris lui Putin, lui Trump, pentru că am scris întregii lumi că România nu are democrație”.

Diana Șoșoacă a făcut acuzații extrem de grave la adresa Ucrainei, spunând că primește grave amenințări cu moartea de la ucraineni și referindu-se la ocupația sovietică și înrobirea României din 1944 -1945.

„În această dimineață am primit numeroase telefoane de la persoane ucrainiene care mi-au spus că femeile românce vor fi ucise, ne vor tăia capetele și ne vor viola în grup și ne vor tăia în bucăți. Asta este mulțumirea pe care o primim pentru tot ajutorul. Și mi-au mai spus ca ne vor omorî ca în 1945, deci nu a fost Rusia, ci au fost ucrainienii”.