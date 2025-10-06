Eurodeputata și lidera partidului SOS, Diana Șoșoacă, a fost inculpată luni pentru 11 infracțiuni, potrivit unui comunicat al Parchetului General. Printre acuzațiile aduse se numără lipsirea de libertate, propaganda legionară, promovarea ideilor și ultrajul.

Diana Șoșoacă, inculpată. Ce a declanșat ancheta împotriva liderei S.O.S. România

Conform procurorilor, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru:

4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal (art. 205 alin. 1 Cod penal);

4 infracțiuni privind promovarea în public a cultului persoanelor condamnate pentru genocid, crime de război și alte fapte fasciste (OUG nr. 31/2002);

promovarea ideilor și doctrinelor antisemite (Legea nr. 157/2018);

negarea și minimalizarea Holocaustului (OUG nr. 31/2002);

ultraj (art. 257 alin. 1 și 4 Cod penal).

Anunțul Parchetului General vine în contextul solicitării procurorului general Alex Florența către Parlamentul European, prin care cere ridicarea imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă. Aceasta ar permite continuarea anchetei în dosarul penal care o vizează.

Diana Șoșoacă, inculpată. Ce a spus, după audierea la Parchetul General

În fața Parchetului General, eurodeputata a susținut că „România intră în dictatură” și a avertizat că „urmează arestări masive ale celor care susțin cauza naționalistă”.

Diana Șoșoacă a anunțat că va trimite sesizări către organisme internaționale, cerând ajutor extern pentru ceea ce numește „scoaterea României din dictatură”.

„Atenţie ce vă spun. Pregătiţi-vă că nu mai e mult şi nu trebuie să vă lăsaţi de izbelişte. (…) Avem obligaţia să luptăm până la capăt. Este momentul sacrificiului. Nu mai contează nici servici, nici şcoală, nici funcţii, nici case, nici maşini, nici aur. Suntem noi şi ei. (…) De aceea, de astăzi, pornim acţiuni la nivel mondial. (…) Puţin îmi pasă cine ne salvează, că e China, că e Rusia, că e America, că e Venezuela, India, Iran. Avem nevoie de ajutor.”, a declarat ea, potrivit .

Ce s-a întâmplat la Parchetul General

Luni, Diana Șoșoacă s-a prezentat la Parchetul General pentru audieri în dosarul în care este acuzată de propagandă legionară. La intrarea în instituție, a fost întâmpinată de zeci de susținători care au afișat pancarte și steaguri și au scandat mesaje în favoarea acesteia.