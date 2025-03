Diana Șoșoacă susține că Georgescu pregătea o lovitură de stat încă din 2020: „A vorbit cu mine despre lucrul ăsta”

Diana Șoșoacă a declarat într-o intervenție pentru B1 TV, marți seara, că îl cunoaște pe Horațiu Potra. Ea a spus că Georgescu pregătea o lovitură de stat, încă din 2020:

“L-am sunat pe Potra o dată să îl felicit că a ajuns consilier la Mediaș cu 9.000 de voturi, am rămas siderată. Lumea îl iubește acolo.

Aștepta să plece în Congo, unde trebuia să își ia o sumă imensă de bani, te doare durerea de cap”.

Diana Șoșoacă a oferit detalii incendiare despre dosarul în care legionarul lui Potra, Cătălin Berenghi, este cercetat penal:

“Eu știu așa, Berenghi a fost solicitat să îi aducă mercenari pentru a face formațiunile paramilitare din toate județele și Berenghi a refuzat. Eu am vorbit cu Cătălin Berenghi și i-am spus așa: te rog frumos, nu face așa ceva, pentru că este dezastru pentru România. Berenghi mi-a promis că omul ăsta are cuvânt, că nu îi va da astfel de oameni. Uimitor a fost că atunci când s-a dus la tribunal, Berenghi cu alți oameni pe care eu îi știu din Legiunea Străină erau acolo. Eu am rămas siderată, ceva s-a întâmplat”.

“Domnul Georgescu, din 2020 pregătea o lovitură de stat. Sinceră să fiu nu mi-am închipuit că se poate întâmpla așa ceva pentru că este țara cu cele mai multe servicii din Europa. Avem 28 de servicii secrete. Dânsul a vorbit cu mine despre lucrul ăsta, inclusiv cei mai apropiați oameni ai lui care veniseră în staff-ul meu”, a mai spus Diana Șoșoacă.