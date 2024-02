Dîncu: Poziția PSD, în principiu, e de a lăsa calendarul electoral așa cum e. Putem discuta despre o comasare, locale cu europarlamentare de exemplu, dar e nevoie de o gândire comună (VIDEO)

Vasile Dîncu, preşedintele Consiliului Naţional Politic al PSD, nu exclude o eventuală comasare a alegerilor, dar susține că, de principiu, PSD consideră că ar trebui lăsat calendarul electoral exact așa cum e.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Alex Vlădescu pe B1 TV.

Vasile Dîncu, despre poziția PSD privind comasarea alegerilor

„Noi am vorbit, în primul rând, despre agenda pe care o avem și împreună, și separat cu colegii noștri liberali pentru următoarea sesiune parlamentară, ce urgențe avem, organizarea de campanie, că vin europarlamentarele oricum, chiar dacă nu vor fi comasate.

Am discutat și despre posibila comasarea alegerilor. Poziția noastră în principiu – a exprimat-o președintele partidului de mai multe ori – e că suntem pentru , chiar dacă avem patru rânduri de alegeri, cinci tururi până la urmă.

E un an pe care ni l-am dorit. Mereu am spus că dacă am avea alegerile mai concentrate, am avea trei ani cu programe de dezvoltare, dar așa tot în fiecare an aveam alegeri și asta ne încurca. Acum avem toate alegeri într-un an.

În mod normal, distanțare alegerilor și necomasarea lor e una din indicațiile pe care ”, a declarat liderul social-democrat.

Și totuși, o comasare a alegerilor nu e exclusă

„Putem discuta (despre o comasare) dacă e un program pe care să-l facem împreună, în care să fie raționale aceste lucruri. De exemplu, locale cu europarlamentare, că nu e un lucru nou, deja în Belgia se întâmplă, am auzit că și în Irlanda se discută despre același lucru.

Sunt alegeri pe liste, deci asemănătoare și ca structură, și s-ar putea face acestea, dar e nevoie de o gândire comună”, a mai declarat Vasile Dîncu, pentru B1 TV.