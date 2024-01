USR anunță sesizarea Comisiei de la Veneția în legătură cu planurile de comasare a alegerilor / Cătălin Drulă: „Principalul vinovat e Nicolae Ciucă. Dă dovadă de lașitate! Nu vrea să meargă la o luptă cinstită, în fața cetățenilor” (VIDEO)

USR a demarat procedurile de sesizare a Comisiei de la Veneția în legătură cu planurile de comasare a alegerilor în România. Cătălin Drulă a declarat marți în emisiunea Politica zilei, cu Ioana Constantin, că prin această comasare, coaliția PSD-PNL pregătesc un atac asupra democrației n România:

USR va sesiza Comisia de la Veneția

„Comisia de la Veneția emite opinii asupra organizării scrutinelor. Colegul meu, Iulian Bulai, care este și lider de grup în Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, a formulat această sesizare în numele nostru. Practic, am început procedura, nu discutăm despre niște zvonuri, ci discutăm despre intenții cât se poate de clare, confirmate de cei care conduc statul român, de premierul Ciolacu, de liderul Senatului și a celuilalt partid remorcă din coaliție, Nicolae Ciucă. Este vorba de un atac asupra democrației românești.

De 34 de ani se organizează alegeri în România la termen când expiră mandatele celor în funcție. De data aceasta am avea aproape cinci luni un set de consilieri locali și de primari aleși care nu își pot exercita mandatul pentru că nu și-au terminat mandatul cei dinainte. Am avea comasarea unor alegeri care nu au nimic de a face una cu cealaltă. Europarlamentarele se desfășoară în circumscripție unică, națională, în timp ce localele sunt în circumscripții pe fiecare unitate adminsitrativ teritorială. Am avea o schimbare de reguli în mai puțin de șasee luni până la aceste alegeri”.

Cătălin Drulă lansează acuzații grave

Cătălin Drulă a precizat că toată această mișcare nu are decât un scop, „o iluzorie salvare a PNL-ului”.

„Principalul vinovat este Nicolae Ciucă, cel care, dezonorându-se practic și dezonorându-și activitatea anterioară, dă dovadă de lașitate, nu vrea să meargă la o luptă cinstită, să meargă la alegerile europarlamentare în fața cetățenilor și să vadă dacă lumea mai are încredere în PNL după ce a fost remorca PSD la guvernare. Se milogește de Marcel Cioalcu pe toate căile și cine știe ce îi cedează acolo și ce încearcă să negocieze pentru el și pentru domnul Bode. Speră să îi poată păcăli pe români și să nu primească nota”.

Președintele USR acuză PNL că urmărește un program de reducere a democrației:

„Este pur o chestiune tactică și pare că în PNL avem de a face cu un program de reducere a demcorației în România. Îi dernjează democrația excesivă. Semnele au fost demult, de când partidul a început să fie condus de epoleți. Avem un fost șef al armatei în fruntea partidului, avem un fost ofiței SRI, tocmai ales la PNL Sector 1. Îi deranjează demcorația. Lucian Bode și Nicolae Ciucă au inițiat și acea lege de înăsprire a pedepselor împotriva protestatarilor. Știm ce manevre au făcut în justiția română, practic instituțiile fundamentale ale statului: justiție, instituția alegerilor democratice, toate sunt sub atac din partea lui Nicolae Ciucă. Asta văd și partenerii noștri europeni și de peste ocean pentru că ei de fapt ne scot din zona țărilor civilizate, astfel de manevre cu alegerile ne duc în zona Belarus”.