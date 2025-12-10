B1 Inregistrari!
Politică » Documentarul „Justiția capturată", cutremur pe scena politică. Se zguduie Coaliția. USR îl cheamă pe ministrul Justiției în Parlament (VIDEO)

Documentarul „Justiția capturată”, cutremur pe scena politică. Se zguduie Coaliția. USR îl cheamă pe ministrul Justiției în Parlament (VIDEO)

Adrian A
10 dec. 2025, 14:51
Documentarul Justiția capturată, cutremur pe scena politică. Se zguduie Coaliția. USR îl cheamă pe ministrul Justiției în Parlament (VIDEO)
Sursă foto: Captură Facebook/USR
Cuprins
  1. USR cere explicații după documentarul „Justiția capturată”
  2. USR îi cere ministrului Justiției explicații publice pe 7 teme
  3. Documentarul „Justiție capturată”, difuzat pe B1TV

Scena politică este zguduită după dezvăluirile din documentarul „Justiția capturată”. USR  a reacționat vehement și l-a chemat pe Radu Marinescu, ministrul Justiției, să dea explicații în Parlament.

USR cere explicații după documentarul „Justiția capturată”

USR a anunțat că îl la Ora Guvernului pe Radu Marinescu, ministrul Justiției, în contextul materialului Recorder privind capturarea Justiției și modul în care inculpați conectați politic sunt scăpați de dosare.

”O țară întreagă a văzut reportajul Recorder, mărturii, probe, mărturisirile unor persoane cu funcții înalte în sistemul judiciar care au ales să nu tacă, au ales să facă un pas în față și să vorbească despre justiția capturată. Sunt lucruri pe care le-am spus și noi, din anul 2017 încoace.

Din păcate, la sfârșitul anului 2025 suntem în această situație: o justiție capturată! Sunt multe chestiuni legate de Justiție care trebuie discutate în Parlament, fără patos, cu argumente, pentru că lucrurile nu mai pot continua așa.

Am ajuns astăzi să avem un sistem acaparat de câțiva oameni, care decid tot ce se întâmplă cu Justiția din România, iar lucrul acesta nu este sănătos pentru societatea românească. Se prăbușește întreg edificiul care constituie, până la urmă, coloana vertebrală a societății.

Nu putem face pași înainte, nu putem face reforme dacă totul se prăbușește.”, a declarat Stelian Ion, deputat USR și fost ministru al Justiției.

USR îi cere ministrului Justiției explicații publice pe 7 teme

1. Oligarhizarea sistemului judiciar

Concentrarea deciziei în mâinile unor grupuri de influență, rețeaua de influență și de putere care acționează ilegitim în justiție, lipsa transparenței proceselor de numire și promovare, precum și efectele asupra independenței reale a magistraților. Ar trebui să analizăm modalitatea actuală de numire și revocare a membrilor CSM și atribuțiile CSM.
2. Corupția și ineficiența din sistemul judiciar

Analiza disfuncționalităților structurale, a vulnerabilităților instituționale și a măsurilor urgente necesare pentru creșterea integrității și eficienței actului de justiție.

3. Răspunderea magistraților

Mecanismele actuale, limitele acestora, modul de funcționare a structurilor speciale de anchetare penală a magistraților și a Inspecției Judiciare, impactul legislației în vigoare și propunerile pentru un cadru de răspundere echilibrat, predictibil și compatibil cu standardele europene.

4. Meritocrația în promovarea magistraților în carieră.

5. Eficiența sistemului de repartizare aleatorie a dosarelor. Prin ce modalități este ocolit acest sistem și cum putem corecta aceste deficiențe?

6. Modul defectuos în care sunt accesate fondurile europene din PNRR.

7. Necesitatea corectării „pachetului legilor justiției”

Identificarea articolelor problematice, efectele negative înregistrate de la intrarea lor în vigoare, precum și perspectiva Guvernului asupra inițierii unor modificări legislative conforme cu recomandările Comisiei Europene, ale Comisiei de la Veneția și ale organismelor internaționale relevante.

Documentarul „Justiție capturată”, difuzat pe B1TV

Postul de televiziune B1 TV va difuza documentarul „Justiție capturată”, realizat de jurnaliștii de la Recorder, duminică seara, de la ora 18.00.

