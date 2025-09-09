Dogioiu: “La nivelul Coaliției, nu există absolut nicio discuție și nicio intenție, în acest moment, privind creșterea vârstei standard de pensionare. Ilie Bolojan se referea la ceea ce am putea numi vârsta reală de pensionare în România” (VIDEO)

, purtătorul de cuvânt al Guvernului României, a clarificat declarațiile recente ale premierului , privind vârsta de pensionare, având ca scop calmarea îngrijorărilor publice și subliniind diferența dintre „vârsta standard” și „vârsta reală” de pensionare.

Dogioiu a dat asigurări în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, că nu există absolut nicio discuție și nicio intenție la nivelul Guvernului sau al Coaliției de a crește vârsta standard de pensionare.

Ce a spus Ioana Dogioiu despre creșterea vârstei standard de pensionare

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a subliniat că premierul se referea la „vârsta reală de pensionare” din România, nu la „vârsta standard de pensionare” prevăzută de lege.

Ea a mai menționat că se urmărește ca un procent cât mai mare de persoane să rămână active până la vârsta standard prevăzută de lege, apropiindu-se de media europeană de 65%.

“În primul rând, și asta aș vrea să o clarific dintr-un bun început, la nivelul Guvernului, la nivelul Coaliției, nu există absolut nicio discuție și nicio intenție, în acest moment, privind creșterea vârstei standard de pensionare. Asta este o chestiune fără echivoc.

Nu există o intenție a premierului de a propune o asemenea majorare a vârstei standard de pensionare. Asta aș vrea să fie foarte clar și pe cât posibil, sper eu, să calmăm această îngrijorare care s-a născut dintr-un răspuns la o întrebare, pentru că ceea ce nu se redă este faptul că domnul Bolojan nu a venit cu această declarație din senin. A fost răspunsul la o întrebare pe care i-a pus-o doamna Alina Manolache de la TVR, în privința pachetului perspectivei, ca în pachetul 3 de reformă să continue această revizuire a pensiilor speciale și cu alte categorii în afară de magistrați.

Deci, din start, am avut un răspuns la o întrebare. Acum, răspunsul poate că nu a fost suficient de amplu și poate că nu a punctat foarte bine, la ceea ce se referea, de fapt, domnul premier Ilie Bolojan”, a explicat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Care e diferența între „vârsta standard” și „vârsta reală” de pensionare

“Domnul Ilie Bolojan nu se referea la vârsta standard de pensionare, care trebuie să crească și, repet, nu se pune problema unei asemenea majorări. Se referea la ceea ce am putea numi vârsta reală de pensionare în România.

Și am să vă dau niște cifre pe care le-am obținut și eu astăzi, am discutat cu domnia sa.

Pentru persoanele active între 55 și 64 de ani, rata de ocupare, adică procentul celor care sunt angajați, care au un loc de muncă, în Uniunea Europeană, deci rata de ocupare între 55 și 65 de ani în Uniunea Europeană este de aproximativ 65%.

Deci 65% dintre oameni, între aceste limite de vârstă, au un loc de muncă, muncesc. În țările nordice, de exemplu, Suedia și Finlanda, procentul se duce către 70%, în țările centrale europene, precum Cehia și Ungaria, este ceva peste 60%, în vreme ce în țările latine, în Spania, în Italia, tot în jurul lui 60% se învârte.

Știți cât este în România rata de ocupare a persoanelor între 55 și 64 de ani? 53%. 53% față de 65%. Asta înseamnă că puțin peste jumătate din cele 2,2 milioane de români, având în acest interval de vârstă, 55-65 de ani, puțin peste jumătate dintre ei sunt în activitate. Din 2,2 milioane, 1,2 milioane.

De ce? Pentru că pensionări anticipate, pentru că pensionări de boală, pentru că acele excepții – magistrați și celelalte categorii care beneficiază de pensie la vârste mai scăzute.

Vârsta reală de pensionare, nu vârsta standard, vârsta reală de pensionare în România este foarte mică, de fapt. La asta se referea domnul premier Ilie Bolojan, în acea declaratie. La faptul ca nu ar trebui să creștem vârsta standard de pensionare, ar trebui să creștem vârsta reală de pensionare. Adică să ne apropiem cât mai mult, cu un procent cât mai mare, măcar în media europeană de 65%, de respectarea vârstei standard prevăzută de lege. Atât și nimic mai mult, nu creșterea vârstei standard.”, a mai menționat Ioana Dogioiu.