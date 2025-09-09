Cine ar putea să îl înlocuiască pe Ilie Bolojan, dacă va demisiona, în cazul în care reforma pensiilor magistraților pică la CCR. Analiza lui CTP (VIDEO)

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a discutat în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, despre o posibilă demisie a lui , în cazul în care reforma pensiilor magistraților nu va trece de Curtea Constituțională (CCR), și ce implicații ar putea avea această situație în ceea ce privește viitorul României.

CTP a subliniat că oricine ar veni la conducere ar putea face orice dorește, inclusiv să renegocieze un „pact” sau „târg” cu magistrații sau să aprobe planul Grindeanu de relansare.

Singurul lucru pe care nu-l poate face nimeni este „să scoată bani din piatră seacă”, deoarece „bani nu sunt”.

Ce a spus Cristian Tudor Popescu despre o eventuală demisie a lui Ilie Bolojan

Întrebat cine l-ar putea înlocui pe Bolojan în cazul unei eventuale demisii, a răspuns:

“Nu am de unde să știu așa ceva, ar fi o chestiune de ghicit în stele. Nu am de unde să știu așa ceva, cine își va asuma…

Oricum, oricine ar veni poate să facă ce vrea, poate să facă, din nou, pactul cu magistratii, târguri cu magistratii, poate să aprobe planul lui Grindeanu de relansare, poate să facă ce vrea.

Un singur lucru nu poate să facă: să scoată bani din piatră seacă. Asta nu poate. Bani nu sunt și atunci, convulsiile sociale, indiferent cine ar veni, vor fi din ce în ce mai puternice.

Gândiți-vă cum se simt profesorii. Vă spuneam la un moment dat când domnul Nicuștor Dan le plângea pe umăr sau pe reverul robei magistraților, că muncesc prea mult în raport cu Occidentul. Spuneam atunci în discuția noastră, dar ce o să zică profesorii? Ei muncesc puțin? Ce o să zică medicii? Noi muncim puțin, dacă așa zice domnul președinte despre magistrați?

Deci, nu știu, nu vreau să pronunț cuvântul haos, dar nu știu ce poate urma în astfel de condiții”, a spus gazetarul.