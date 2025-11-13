Dominic Fritz, primarul Timişoarei și șeful USR a îndeplinit toate procedurile pentru a deveni cetățean român. El trebuie să mai depună , conform legislației în vigoare.

Dominic Fritz a primit cetățenia română

a anunțat, joi, că a parcurs toate etapele procedurale și este pe cale să devină cetățean român. Dominic Fritz mai trebuie să depună jurământul de credință, conform legii. El a transmis un mesaj pe Facebook în care a anunțat că a trecut de interviu și a primit aviz pozitiv din partea Autorității Naționale pentru Cetățenie

„România, gata, sunt unul de-al tău! Am trecut de proba de interviu şi am primit aviz pozitiv pentru obţinerea cetăţeniei române. Mulţumesc, România, că m-ai primit în casa ta acum 22 de ani. M-ai făcut adult, m-ai făcut european, m-ai făcut mai tenace, mai călduros, mai inventiv. Iar acum m-ai făcut român cu acte în regulă. Urmează depunerea jurământului, la proxima ocazie. Trăiască România, trăiască Europa!”, a scris Fritz într-o postare pe Facebook.

Primarul municipiului Timișoara și-a depus dosarul pentru obținerea cetățeniei române în vara lui 2024. Inițial, solicitarea i-a fost respinsă pe motiv că nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege. Fritz a refuzat să vorbească în legătură cu acest lucru, lăsând lucrurile nelămurite.

Șeful USR a învățat pentru cetățenie

Zilele trecute, Dominic Fritz a prezentat, tot pe Facebook, tematica interviului pe care urma să-l susțină în fața autorităților române. El a trebuit să învețe răspunsurile pentru 400 de întrebări, împărțite în patru mari categorii: istorie, geografie, cultură și civilizație românească și Constituția României.

„Am depus dosarul pentru cetățenie română în iulie anul trecut. De atunci sunt pe teancul celor 50.000 de cereri de cetățenie depuse anul trecut. Acum mi-a venit rândul să vin la un interviu în care trebuie să dovedesc că înțeleg în ce țară trăiesc și pentru asta sunt aceste întrebări care nu sunt chiar atât de ușoare”, a transmis Fritz, într-un videoclip postat pe pagina sa de .

Dominic Fritz, originar din Germania, este la al doilea mandat de primar al municipiului Timișoara.

Charlie Ottley a obținut cetățeania înainte de Dominic Fritz

Charlie Ottley, cunoscutul jurnalist britanic, realizatorul mai multor documentare de promovare a țării noastre a devenit cetățean român. Britanicul a depus jurământul în cadrul unei ceremonii la care a fost prezent și ministrul Justiției, Radu Marinescu. El a reușit să treacă probele prevăzute de lege înainte de Dominic Fritz.

Trebuie spus că jurnalistul britanic a depus cererea pentru obținerea cetățeniei în urmă cu cinci ani. În luna septembrie, el relata că dosarul său de cetățenie, depus în urmă cu cinci ani, nu a fost soluționat. Cum mărturisirea a fost făcută în fața unui ministru al guvernului Bolojan, Radu Miruță, autoritățile s-au grăbit să-i soluționeze cererea.

este cunoscut pentru documentarele sale despre România, precum „Wild Carpathia” şi „Flavours of Romania”. El a creat mai multe videoclipuri care să prezinte frumuseţea şi diversitatea ţării noastre.