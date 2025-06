Dominic Fritz nu a obținut cetățenia română. Ce se întâmplă cu candidatura la șefia USR

Dominic Fritz, președintele interimar al , nu a obținut cetățenia română, iar acest lucru ar putea fi o problemă din perspectiva candidaturii la alegerile interne pentru șefia partidului.

Primarul municipiului Timișoara nu a reușit să obțină cetățenia română, motivele pentru care autoritățile române au refuzat să i-o acorde fiind „neclare”. Cu toate acestea, și-a anunțat candidatura pentru funcția de președinte al USR. Alegerile sunt programate în două tururi, între 11 – 13 iunie și 16 – 18 iunie. Alegerea noului preşedinte va fi validată la Congresul USR pe data de 21 iunie.

Pentru Dominic Fritz, poziția de președinte al USR este cu atât mai importantă cu cât partidul se pregătește pentru intrarea în viitorul guvern, unde va deține, probabil, mai multe poziții.

Potrivit publicației Libertatea, liderul USR și-a depus dosarul pentru obținerea cetățeniei încă din iulie 2024, însă cereea i-a fost respinsă pe motiv că nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege. Dominic Fritz a refuzat să vorbească în legătură cu acest lucru, lăsând lucrurile nelămurite.

În urmă cu două luni, presa locală relata că politicianul nu a reușit să demonstreze că a locuit, înainte de 2020, pe teritoriul României. Astfel, Fritz nu ar îndeplini condițiile necesare, referitoare la timpul necesar aprobării statutului de cetățean român.

Dominic Fritz va candida la președinția USR

Chiar dacă nu are cetățenia, Dominic Fritz consideră că are dreptul să candideze la pentru funcția de președinte al USR. Într-o declarație pentru G4media, el a declarat că îndeplinește condițiile prevăzute de legea partidelor politice.

„Sunt cetățean european cu domiciliu în România și am dreptul, potrivit legii partidelor politice, să fiu membru al unui partid politic, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români. Sunt și președinte al USR Timiș de 4 ani și vicepreședinte USR de un an, am trecut prin alegerile locale unde candidatura mea a fost contestată cu nenumărate argumente. Am câștigat și în instanță și Primăria Timișoara”, a explicat Dominic Fritz, conform sursei citate.

La alegerile interne din USR au fost validate candidaturile a nouă persoane pentru funcția de președinte al partidului. Dintre toți, Dominic Fritz și senatoarea Violeta Alexandru sunt cei mai cunoscuți.

Statutul USR stabilește că președintele partidului este ales prin vot secret, direct, pe o platformă electronică securizată, de către toți membrii partidului. Primul tur al alegerilor interne este programat în perioada 11 – 13 iunie. În intervalul 14 – 15 iunie vor fi centralizate rezultatele, iar votul pentru turul al doilea, va avea loc în perioada 16 – 18 iunie. Alegerea noului preşedinte va fi validată la Congresul USR pe data de 21 iunie.