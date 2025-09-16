Președintele USR, Dominic Fritz, a dezvăluit care este de fapt miza certurilor din coaliție: modul în care sunt împărțite funcțiile de prefecți și de secretari de stat.

Solicitarea făcută de Dominic Fritz privind împărțirea funcțiilor în coaliție

Dominic Fritz a declarat la că există „dureri” în coaliția de guvernare din cauza împărțirii funcțiilor de prefecți și secretari de stat, însă a subliniat că partidul său are dreptul la aproximativ 20% din aceste posturi, potrivit protocolului semnat de parteneri.

„Avem un protocol de coaliție în care este foarte clar prevăzut că ponderea dreptul partid se reflectă și în numirile politice”.

Fritz a explicat că protocolul stabilește clar că ponderea fiecărui partid trebuie reflectată și în numirile politice:

„La orice nivel, asta se referă într-adevăr la secretari de stat, la prefecții, la subprefecțiuni, la agenții sunt numiți politici”, a explicat liderul USR.

El a recunoscut că există reticență din partea partenerilor, mai ales a celor care dețin deja funcții:

Referitor la reticența celorlalți parteneri de a ceda posturi, Fritz a recunoscut că „există o anumită durere a celor care pot să acum au ocupat poziții și trebuie să cedeze 20% nou partener”

Întrebat dacă PSD este cel care se opune, liderul USR a afirmat că schimbările sunt necesare pentru a transmite un semnal clar de reformă:

„Negocierea nu este pe pondere, încă o dată, această pondere de 20% această dată, și ea trebuie respectată”.

De ce este de fapt blocată coaliția de guvernare

Fritz a precizat că negocierile nu vizează ponderea, aceasta fiind deja stabilită, ci doar aplicarea ei:

El a adăugat că discuțiile sunt dificile și pentru că ceilalți trei parteneri de coaliție și-au împărțit deja funcțiile în fostul guvern, iar acum trebuie să facă loc USR:

„Ceilalți trei parteneri deja au împărțit, să zicem, în fostul guvern tuturor acestor responsabilități” și „acum a venit un partener nou și de aceea această discuție nu este întotdeauna o ușoară”. Fritz a conchis că nu cred că ar trebui să convingă partenerii de coaliție că „responsabilitățile în acest guvern se distribuie conform ponderii.

Ce a spus Nicușor Dan despre scandalurile din coaliție

Președintele Nicușor Dan a declarat că, momentan, coaliția funcționează bine. Președintele a fost întrebat de către jurnaliști cum comentează situația din coaliția de guvernare, având în vedere recentele tensiuni pe fondul celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale:

„Ținând cont că sunt patru partide și plus un grup parlamentar eu cred că coaliția asta funcționează bine în momentul ăsta”.

Cât privește, discuțiile de la Palatul Cotroceni cu liderii coaliției, Nicușor Dan a precizat:

„Sunt lucruri pe care le-am discutat acolo. Ce pot eu să vă spun în momentul ăsta este că coaliția funcționează și că merge înainte”.

De asemenea, Nicușor Dan a precizat că este exclusă o creștere generală a TVA în perioad aurmătoare.

Alexandru Muraru, , a susținut, în cadrul unei conferințe de presă, că prăbușirea coaliției de guvernare ar dăuna drastic României, mai ales pe plan extern.

Deputatul este de părere că un astfel de lucru ar face ca țara noastră să fie percepută greșit de finanțatorii externi și ar declanșa un efect de „catastrofă în lanț”.

Ce a declarat Alexandru Muraru despre prăbușirea coaliției de guvernare

Președintele PNL Iași a explicat mai multe efecte pe care prăbușirea coaliției de guvernare le-ar avea.

„Prăbușirea coaliției de guvernare ar avea un efect de catastrofă și în lanț, cu privire la percepția României pe plan extern, cu privire la felul cum ne percep finanțatorii noștri externi și cu privire la echilibrele marcroeconomice ale României”, a afirmat Alexandru Muraru în cadrul unei conferințe de presă, conform