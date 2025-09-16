B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ce blochează de fapt coaliția de guvernare: Dominic Fritz cere ca membrii USR să fie numiți pe posturi de șefi, în acord cu cota de 20%

Ce blochează de fapt coaliția de guvernare: Dominic Fritz cere ca membrii USR să fie numiți pe posturi de șefi, în acord cu cota de 20%

George Lupu
16 sept. 2025, 13:14
Ce blochează de fapt coaliția de guvernare: Dominic Fritz cere ca membrii USR să fie numiți pe posturi de șefi, în acord cu cota de 20%
Dominic Fritz
Cuprins
  1. Solicitarea făcută de Dominic Fritz privind împărțirea funcțiilor în coaliție
  2. De ce este de fapt blocată coaliția de guvernare
  3. Ce a spus Nicușor Dan despre scandalurile din coaliție

Președintele USR, Dominic Fritz, a dezvăluit care este de fapt miza certurilor din coaliție: modul în care sunt împărțite funcțiile de prefecți și de secretari de stat.

Solicitarea făcută de Dominic Fritz privind împărțirea funcțiilor în coaliție

Dominic Fritz a declarat la RFI că există „dureri” în coaliția de guvernare din cauza împărțirii funcțiilor de prefecți și secretari de stat, însă a subliniat că partidul său are dreptul la aproximativ 20% din aceste posturi, potrivit protocolului semnat de parteneri.

„Avem un protocol de coaliție în care este foarte clar prevăzut că ponderea dreptul partid se reflectă și în numirile politice”.

Fritz a explicat că protocolul stabilește clar că ponderea fiecărui partid trebuie reflectată și în numirile politice:

„La orice nivel, asta se referă într-adevăr la secretari de stat, la prefecții, la subprefecțiuni, la agenții sunt numiți politici”, a explicat liderul USR.

El a recunoscut că există reticență din partea partenerilor, mai ales a celor care dețin deja funcții:

Referitor la reticența celorlalți parteneri de a ceda posturi, Fritz a recunoscut că „există o anumită durere a celor care pot să acum au ocupat poziții și trebuie să cedeze 20% nou partener”

Întrebat dacă PSD este cel care se opune, liderul USR a afirmat că schimbările sunt necesare pentru a transmite un semnal clar de reformă:

„Negocierea nu este pe pondere, încă o dată, această pondere de 20% această dată, și ea trebuie respectată”.

De ce este de fapt blocată coaliția de guvernare

Fritz a precizat că negocierile nu vizează ponderea, aceasta fiind deja stabilită, ci doar aplicarea ei:

El a adăugat că discuțiile sunt dificile și pentru că ceilalți trei parteneri de coaliție și-au împărțit deja funcțiile în fostul guvern, iar acum trebuie să facă loc USR:

„Ceilalți trei parteneri deja au împărțit, să zicem, în fostul guvern tuturor acestor responsabilități” și „acum a venit un partener nou și de aceea această discuție nu este întotdeauna o ușoară”. Fritz a conchis că nu cred că ar trebui să convingă partenerii de coaliție că „responsabilitățile în acest guvern se distribuie conform ponderii.

Ce a spus Nicușor Dan despre scandalurile din coaliție

Președintele Nicușor Dan a declarat că, momentan, coaliția funcționează bine. Președintele a fost întrebat de către jurnaliști cum comentează situația din coaliția de guvernare, având în vedere recentele tensiuni pe fondul celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale:

„Ținând cont că sunt patru partide și plus un grup parlamentar eu cred că coaliția asta funcționează bine în momentul ăsta”.

Cât privește, discuțiile de la Palatul Cotroceni cu liderii coaliției, Nicușor Dan a precizat:

„Sunt lucruri pe care le-am discutat acolo. Ce pot eu să vă spun în momentul ăsta este că coaliția funcționează și că merge înainte”.

De asemenea, Nicușor Dan a precizat că este exclusă o creștere generală a TVA în perioad aurmătoare.

Alexandru Muraru, președintele PNL Iași, a susținut, în cadrul unei conferințe de presă, că prăbușirea coaliției de guvernare ar dăuna drastic României, mai ales pe plan extern.

Deputatul este de părere că un astfel de lucru ar face ca țara noastră să fie percepută greșit de finanțatorii externi și ar declanșa un efect de „catastrofă în lanț”.

Ce a declarat Alexandru Muraru despre prăbușirea coaliției de guvernare

Președintele PNL Iași a explicat mai multe efecte pe care prăbușirea coaliției de guvernare le-ar avea.

„Prăbușirea coaliției de guvernare ar avea un efect de catastrofă și în lanț, cu privire la percepția României pe plan extern, cu privire la felul cum ne percep finanțatorii noștri externi și cu privire la echilibrele marcroeconomice ale României”, a afirmat Alexandru Muraru în cadrul unei conferințe de presă, conform agerpres.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Marius Budăi (PSD): „Avem planul B dacă premierul nu va prelungi plafonarea!” / „Le cer celor de la PNL și USR să explice propriilor alegători de ce vor să le crească prețurile la alimente”
Politică
Marius Budăi (PSD): „Avem planul B dacă premierul nu va prelungi plafonarea!” / „Le cer celor de la PNL și USR să explice propriilor alegători de ce vor să le crească prețurile la alimente”
Nicușor Dan, despre participarea la olimpiadele școlare: „45 de minute, nu scriam nimic pe foaia de concurs”. De ce și-a dat nota 7-8 după primele 100 de zile de mandat
Politică
Nicușor Dan, despre participarea la olimpiadele școlare: „45 de minute, nu scriam nimic pe foaia de concurs”. De ce și-a dat nota 7-8 după primele 100 de zile de mandat
Nicuşor Dan, despre incursiunile cu drone rusești: „Vreau să dau asigurări românilor că suntem în siguranţă”
Politică
Nicuşor Dan, despre incursiunile cu drone rusești: „Vreau să dau asigurări românilor că suntem în siguranţă”
Nicușor Dan, despre măsurile economice: „Au afectat multă lume din România. Anumite măsuri eu le-aș fi făcut altfel” / Ce spune despre numirea șefului SIE și motivul pentru care l-a rechemat pe Lazurcă în țară
Politică
Nicușor Dan, despre măsurile economice: „Au afectat multă lume din România. Anumite măsuri eu le-aș fi făcut altfel” / Ce spune despre numirea șefului SIE și motivul pentru care l-a rechemat pe Lazurcă în țară
Un deputat AUR susține că pământul românesc e furat de străini: „Dobrogea este vândută la sac, iar pământul ajunge pe vapoare spre Spania”
Politică
Un deputat AUR susține că pământul românesc e furat de străini: „Dobrogea este vândută la sac, iar pământul ajunge pe vapoare spre Spania”
Cum ar fi arătat România, dacă președintele țării era George Simion? Răspunsul dat de Nicușor Dan: „Am avut niște semnale”
Politică
Cum ar fi arătat România, dacă președintele țării era George Simion? Răspunsul dat de Nicușor Dan: „Am avut niște semnale”
Senatul a decis. Moțiunea simplă împotriva ministrului Educației a fost respinsă
Politică
Senatul a decis. Moțiunea simplă împotriva ministrului Educației a fost respinsă
Traian Băsescu: “Eu dărâmam și îl lăsam pe dl ambasador să se căineze că i-am dărâmat o dronă, că a intrat abuziv în spațiul aerian al României. Este o decizie politică, care arată capacitatea țării de a nu fi umilită” (VIDEO)
Politică
Traian Băsescu: “Eu dărâmam și îl lăsam pe dl ambasador să se căineze că i-am dărâmat o dronă, că a intrat abuziv în spațiul aerian al României. Este o decizie politică, care arată capacitatea țării de a nu fi umilită” (VIDEO)
Daniel David, hotărât să demisioneze dacă trece moțiunea AUR. Cum percepe ministrul situația din Educație
Politică
Daniel David, hotărât să demisioneze dacă trece moțiunea AUR. Cum percepe ministrul situația din Educație
Țoiu, despre ironiile Ambasadei Rusiei: Tactici eșuate. N-am chemat ambasadorul rus ca să-l convingem de ce știa deja, anume că drona e rusească (VIDEO)
Politică
Țoiu, despre ironiile Ambasadei Rusiei: Tactici eșuate. N-am chemat ambasadorul rus ca să-l convingem de ce știa deja, anume că drona e rusească (VIDEO)
Ultima oră
14:25 - State Ioana: „Primesc foarte multe mesaje, sute chiar”. Cum a reușit să slăbească 15 kilograme în patru luni
14:12 - Andreea Antonescu, despre viața de mamă singură: „Am renunțat la tot!”. Ce mărturisiri a făcut artista
14:08 - Clarificare de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Dispozițiile de ridicare a mașinilor parcate ilegal se sunt anulate la judecătorie
14:07 - Cum ajunge un fruct întreg într-o sticlă? Secretul metodei franțuzești (VIDEO)
13:46 - Trailerul filmului „Cravata Galbenă”, despre viața celebrului dirijor Sergiu Celibidache, a fost lansat oficial (VIDEO)
13:44 - Cristina Cioran: „Este prima dată când port, după foarte mult timp la plajă, costum de baie din două piese”. Cum a slăbit 10 kilograme în 45 de zile
13:34 - Andreea Antonescu nu mai are îndoieli. Ce așteptări are vedeta de la bărbatul care ar vrea să-i fure inima
13:26 - Ella de la „Insula Iubirii” l-a dat uitării pe Teo! Blondina se află în brațele altui bărbat: „E mai în vârstă ca mine”. Ce a atras-o la el
13:23 - Emil Rengle și Alejandro Fernandez, decizie neașteptată după Asia Express
13:08 - Care este cea mai mare frică a Ginei Pistol de când a devenit mămică