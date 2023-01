Doru Mărieș, despre posibilitatea ca Înalta Curte să decline competența în Dosarul Revoluției: Pune în culpă ambele instituții, atât Parchetul Militar, cât și Curtea Supremă (VIDEO)

Doru Mărieș, preşedinte la Asociația 21 Decembrie 1989, a comentat în emisiunea Actualitatea, cu Tudor Mușat, posibilitatea ca Înalta Curte în Dosarul Revoluției, pentru că Ion Iliescu nu mai este acuzat de ”înaltă trădare”, ci de ”crime împotriva umanității”. Acesta a precizat că de tergiversarea dosarului sunt vinovate ambele instituții, atât Curtea Supremă, cât și Parchetul Militar:

Doru Mărieș, despre scandalul privind Dosarul Revoluției

„S-au judecat multe dosare legat de deschidere, redeschidere, împotriva dosarului Revoluției. A fost cazul Stănculescu, dosarul Chițac, dosarul Timișoara. Toate acestea s-au judecat la Curtea Supremă. Această chestiune vă pune în culpă pe ambele instituții, atât pe Parchetul Militar care dacă a trimis la Curtea Supremă și nu a știut că este competentă e culpă. Dacă dumneavoastră, nu dumneavoastră doamna președintă care judecați azi, ci colega dumneavoastră care în urmă cu trei ani în același dosar, e copy paste 85% pe care dumneavoastră îl aveți pe masă și știți bine că este copiat de către procuror și retrimis și îl aveți să îl instrumentați, colega dumneavoastră de ce nu a ridicat această excepție de ce nu a soluționat atunci, de ce v-ați bătut joc de oameni?”.

Acesta a mai explicat că Monitorul Oficial a existat abia din 1991, prin urmare toate decretele semnate anterior de Ion Iliescu ar putea fi declarate nule:

„Ani de zile am spus acest cuvânt la care unora le-a plăcut, unora nu le-a plăcut. Indivizii aceștia, Ion Iliescu, Virgil Măgureanu, generalul Militaru, care au apărut complotiști împotriva Revoluției, după masa de 22 decembrie am spus că sunt boschetari, ei se întâlneau prin boscheți, complotau împotriva lui Ceaușescu. Azi după 33 de ani, avocații lui Iliescu spun: Ion Iliescu era un boschetar, a venit și el pe aici săracul, nu are nicio vină. Ion Iliescu a semnat decretul, una dintre faptele pe care le cunoaște toată țara, decretul prin care s-au instituit completul de judecată de la Târgoviște.

Ca atare, chiar dacă monitoarele oficiale…el începe practic din data de 22 să publice în Monitorul Oficial Decretul către țară prin care dizolvă toate structurile ale clanului Ceaușescu. Monitorul oficial nu există, apare abia în 1991. Tot ce a întreprins Ion Iliescu până în iunie 1991 este nul”.

Dosarul Revoluției ar putea fi blocat

Dosarul Revoluției ar putea ajunge să fie judecat la Curtea de Apel București, fapt ce va tergiversa încă o dată luarea unei decizii în acest dosar.

„Nu ne așteptam la ridicarea unei asemenea excepții după ce pentru . De fapt, la termenul de azi de la Înalta Curte s-a făcut o comparare între rechizitorii, Ion Iliescu fiind inițial trimis în judecată și pentru înaltă trădare, ulterior în rechizitoriul retrimis în judecată nemaiapărând această acuzație, motiv pentru care Înalta Curte a deveni cumva necompetentă să judece acest caz chiar și de cameră preliminară pentru verificarea acelui rechizitoriu”, a explicat avocatul Adrian Curculis.