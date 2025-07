Dragoș Anastasiu, despre intrarea în Guvernul Bolojan, în ciuda implicării în scandalul de corupție: „În primul rând m-am întrebat dacă pot să ajut cu ceva” (VIDEO)

Dragoș Anastasiu a precizat duminică, că a decis să intre în Guvernul condus de Ilie Bolojan, deși era conștient că a dat mită timp de 8 ani unei inspectoare ANAF, pentru „a putea să încerc ceva pentru țara mea”.

Dragoș Anastasiu, despre intrarea în Guvernul Bolojan

“În primul rând m-am întrebat dacă pot să ajut cu ceva, dacă am capabilitățile necesare și mi-am răspuns că am.

M-am întrebat dacă tot ce am făcut până acum în viață mă face să fiu mândru sau am lucruri de care nu sunt mândru și am ajuns la concluzia că sunt foarte multe lucruri pe care le-am făcut și pot să fiu mândru.

M-am întrebat dacă sunt un om onest și cinstit și am spus că nu am făcut niciodată evaziune fiscală, nu am plătit niciodată la negru, nu am profitat de statul român și m-am întrebat dacă există vreo problemă la care m-aș gândi că ar fi cu semn de întrebare și acum fac referire la ce ați spus dumneavoasră și mi-am spus atâta timp cât a fost despre a alege între a supraviețui compania, oamenii, cei care erau plecați în străinătate și a face acest compromis am ales acest compromis.

Am făcut o greșeală pentru că l-am pierdut din radar pentru o perioadă de timp. Atunci când am înțeles despre ce este vorba am vorbit și am considerat că acest complex este acceptabil pentru a putea să încerc ceva pentru țara mea”.