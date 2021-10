Dragoș Pîslaru, aviz negativ pentru Ministerul Finanțelor: 2022 – test major pentru corecția bugetară / Măsura ”Zero taxe pe salariul minim” ar fi pentru HoReCa. Impactul – 1,8 miliarde de lei

Dragoș Pîslaru, propunerea USR pentru Ministerul Finanțelor, a declarat marți, la audierile din comisiile parlamentare de specialitate, că politica ”zero taxe pe salariul minim”, proiect pilot propus de USR în contextul pandemiei, ar trebui să se aplice întâi în sectorul HoReCa, impactul bugetar fiind de 1,8 miliarde de lei. Ministrul propus a mai vorbit și despre situația bugetului. Și Pîslaru a primit aviz negativ la finalul audierii.

Dragoș Pîslaru, despre ”zero taxe pe salariul minim”

Despre ”zero taxe pe salariul minim”, Dragoș Pîslaru a afirmat: „Am redus aplicabilitatea acestei măsuri la un singur sector pilot. Am avut discuții cu HoReCa, sector care, în condițiile pandemiei și restricțiilor, e puternic încercat și nu-și mai găsește forță de muncă. Impactul este, într-o primă fază, 1,8 miliarde lei. E un sprijin pe timp de pandemie prin care putem testa dacă măsura are impactul scontat, anume angajarea mai facilă de personal”.

„Măsuri legate de neimpozitarea câștigurilor salariale sub o anumită zonă există și în alte țări. În Marea Britanie, sub 8.628 de lire pe an, nu se plătește niciun fel de taxă. În Germania, până la 9.168 euro pe an e zero impozit. În Franța e 0% impozit până la 9.964 euro/an”, a continuat Pîslaru.

Acesta a precizat că dacă rezultatele măsurii vor fi pozitive în sectorul HoReCa în decurs de doi ani, atunci aceasta poate fi extinsă și la alte domenii.

Dragoș Pîslaru: 2022, an de test major pentru corecția bugetară

Propunerea USR la Ministerul Finanțelor a mai afirmat că 2022 va fi un an de test major pentru corecția bugetară.

„Suntem într-un context de criză care ne grevează acea relansare pe care o resimțeam pe timpul verii. E nefericită această recădere într-o situație pandemică gravă”, a mai declarat Pîslaru.

Acesta a subliniat că e nevoie de consolidarea politicii monetare și de investiții majore, iar aici PNRR are un rol important.

Dragoș Pîslaru a mai declarat că deficitul bugetar ar urma să fie în jur de 6,2% în 2022. România ar urma să termine anul acesta cu un deficit de peste 7%: „De văzut acum efectul pandemiei pe ultimul trimestru…”.