Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), a respins acuzațiile că a abandonat lucrările la autostrăzile A7 și A8 și a explicat de unde vor veni de acum banii pentru aceste investiții.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Alex Vlădescu pe B1 TV, în contextul în care Marius Budăi, fost ministru PSD, că parlamentarii din judeţele Moldovei ar trebui să voteze o viitoare moţiune de cenzură, în cazul în care lucrările la A7 şi A8 vor fi sistate.

Cuprins

Ce se întâmplă cu lucrările la autostrăzile A7 și A8

Ce reproș a făcut Pîslaru legat de implementarea PNRR

Ce se întâmplă cu lucrările la autostrăzile A7 și A8

„Pe partea de infrastructură – A7, A8 – n-a fost numai vorba de timp, ci inclusiv de acele probleme legate de achizițiile publice, care iar au făcut deliciul mass-media. De un an și ceva se știa că există acele probleme, trebuia făcută curățenie pe PNRR, că nu aveai cum să le finanțezi când Comisia Europeană ți-a spus că nu le acceptă. Și atunci există proiecte, ca aceste segmente cruciale din A7, care nu doar că rămân în PNRR, dar le și mutăm pe componenta de grant, de fonduri nerambursabile, să nu fie nicio problemă legată de plăți. Și acum intervin și-n această discuție care s-a creat în spațiul public, cu un constructor care spune că nu poate să mai continue, pentru că nu are plățile: exacta asta facem acum, de claritatea aceasta avem nevoie!

Înainte, aceste segmente erau puse pe componenta de împrumut. În condițiile în care aveam un spațiu fiscal tot mai mic, era dificil pentru Ministerul de Finanțe să scoată bani din această zonă. De aceea, am mutat-o pe componenta de grant, de fonduri nerambursabile, care nu mai afectează deficitul și când vom avea aprobat în ședința de Guvern și se știe că aceste lucruri vor rămâne pe grant, vom găsi un mecanism ca plățile să fie deblocate imediat.

Cu privire la celelalte componente, o parte dintre ele rpemierul a anunțat că le va propune pe instrumentul SAFE, nou creat al nivel european, și o altă parte se va muta pe politica de coeziune, pe programul de transport.

Deci ceea ce vreau să transmit românilor e că nu vom renunța la autostrăzile A7 și A8, ci e posibil ca segmentele care încă n-au început să fie fazate, să înceapă puțin mai încolo, iar tot ce a început deja devine prioritar pentru Guvern și vor fi încheiate chiar mai repede decât era stabilit”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Ce reproș a făcut Pîslaru legat de implementarea PNRR

Ministrul a reproșat apoi că în ultimii ani s-a tot vorbit de proiecte și s-au anunțat, dar aproape tot a rămas la stadiul de vorbe: „Suntem după 4 ani de PNRR în care lucrurile nu s-au întâmplat și acum acest Guvern are sarcina dificilă ca într-un an să rezolve toate lucrurile care nu s-au făcut”.