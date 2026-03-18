PSD și PNL se ceartă în în aceste ore care au mai rămas până la adoptare, în plen, a legii bugetului național. Se comportă ca doi parteneri dintr-o căsătorie care durează de prea multă vreme, o relație cu năbădăi. Se înjură, se insultă, dau cu pumnul în masă, bat din picior, însă toată lumea știe că se vor împăca.

Scandalul dintre PSD și PNL, din aceste zile seamănă pe alocuri cu vechile certuri dintre Mitică Dragomir și Gigi Becali. Certuri pe care patronul FCSB le descria atât de plastic:

„M-am certat şi cu Mitică Dragomir, dar fără jigniri. El m-a făcut oligofren, eu l-am făcut zdreanţă, dar nu ne-am insultat!”

Spectacol între PSD și PNL pe buget

PSD și PNL sunt împreună încă din anul 1991, sub diferite forme. Relația lor, cea mai veche și mai statornică din , a fost presărată de-a lungul vremii cu certuri, scandaluri și păruieli. De fiecare dată, lucrurile s-au încheiat ca în Caragiale: „Pupat Piața Independenței”. Niciodată nu s-a ajuns la o ruptură reală. Cei doi parteneri au mai multe lucruri și interese în comun pentru a-și întoarce spatele definitiv.

Disputa pe pare că se înscrie în aceeași tradiție a certurilor domestice între parteneri. După amenințările, scuipăturile și insultele de rigoare – cum se mai întâmplă în relațiile amoroase cu năbădăi – politicienii celor două partide vor sfâși îmbrățișați, „de dragul stabilității” și pentru „interesul românilor”.

Cu siguranță, după votul dat pe buget, în numele„responsabilității față de țară”, coaliția va merge mai departe. Peneliștii și pesediștii, în frunte cu Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, cărora li se vor alătura AUR, USR și UDMR, se vor așeza la masă ca să-și împartă banii, sinecurile și celelalte privilegii. Asta în vreme românii de rând – pensionari, angajați la stat sau la privat – vor plăti nota de plată.

Până atunci, cu un ochi la scumpirea carburanților de la pompă, cu mâna pe buzunar, încercând să evite „buzunăreala guveramentală”, românii asistă la spectacolul politicienilor din Casa Poporului. Nu că n-ar exista lucruri mai bune de făcut, dar asta se difuzează pe toate posturile de televiziune.

Sorin Grindeanu denunță o trădare

În contextul noii dispute domestice dintre PSD și PNL, acuză partenerii că au format o nouă majoritate, cu AUR. Ca să rămânem în nota de mai sus, PNL și-a luat amantă nouă, pe AUR. Aceasta după ce a transformat parteneriatul tradițional într-un „menage a trois”, aducându-i în relație și pe scandalagiii de la USR.

În acest context, supărat de așa trădare, liderul social-democrat denunță votul de respingere a pachetului social, propus de Ministerul Muncii, în comisia de buget-finanțe.

„PSD merge până la capăt pentru copiii cu dizabilități și pensionari! Vreau să fiu foarte clar! Nu cedăm șantajului! 3,2 milioane de români au dreptul la Pachetul de Solidaritate. Iar noi suntem vocea lor cu toate riscurile! Dacă noua majoritate USR-PNL-AUR-POT, creată ad-hoc în Parlament, vrea să conducă România sacrificând pensionarii și copiii cu dizabilități atunci le urăm drum bun împreună!”, a scris Sorin Grindeanu, îmtr-o postare pe Facebook.

PSD și PNL, relație cu năbădăi

Ca în orice relație cu năbădăi, PNL vrea să pară partenerul rațional. Într-un lung comunicat de presă, căci așa sunt apelurile la rațiune, într-o relație de dragoste, lungi, argumentate și pe alocuri plicticoase, peneliștii fac apel la parteneri să revină la sentimente mai bune. Practic, transmit ei, PSD și PNL sunt de prea multă vreme împreună, au împărțit prea multe – privilegii, sinecuri, aranjamente și afaceri de partid – ca să se despartă din cauza unei aventuri de moment cu AUR.

Peneliștii cer partenerilor să renunţe la ameninţări și să nu trăntescă ușa când ies să se răcorească după ultimul scandal. Concret, spune comunicatul, blocarea legii bugetului va duce la un vid funcțional, iar acest lucru ar putea dăuna funcționării statului.

„Partidul Naţional Liberal solicită astăzi, cu toată seriozitatea, partenerilor de coaliţie din PSD să renunţe la ameninţarea de a bloca votul asupra legii bugetului de stat pe anul 2026 şi să acţioneze în interesul cetăţenilor pe care îi reprezintă. Înţelegem că există, în orice coaliţie, divergenţe de opinie şi priorităţi diferite. Acestea se rezolvă la masa negocierilor, în cadrul instituţional agreat, nu prin ameninţări cu blocarea mecanismului bugetar al statului. PNL şi-a asumat reforma fiscală şi responsabilitatea macroeconomică tocmai pentru că ştie ce înseamnă să guvernezi cu responsabilitate, nu cu populism”, transmite PNL făcând apel la împăcare.

Ei încearcă să-și atragă partenerii sugerându-le că există interese mai presus decât relația lor, ale românilor. În paranteză fie spus și unii și alții, după cum ați observat fac apel la interese și rațiuni superioare, pe care le redescoperă brusc.

„Fără un buget votat în Parlament, România intră într-un vid funcţional, cu consecinţe concrete şi imediate: Primăriile şi consiliile judeţene nu pot planifica şi demara niciun proiect. Administraţiile locale, indiferent de culoarea politică a primarului, nu ştiu ce resurse au, nu pot lansa licitaţii, nu pot plăti furnizori şi nu pot investi în infrastructura de care comunităţile lor au nevoie. Investiţiile publice se opresc. Mii de şantiere, de la drumuri judeţene la şcoli şi spitale, riscă să fie îngheţate din cauza incertitudinii bugetare. Accesul la fondurile europene este condiţionat de existenţa unui buget naţional aprobat. România are angajamente stricte în cadrul PNRR. Orice întârziere ne costă nu doar bani, ci şi credibilitate în faţa Comisiei Europene şi a partenerilor noştri din Uniunea Europeană”, subliniază PNL.

PNL face apel la responsabilitate și încredere

Peneliștii apasă și mai tare pe coarda sentimentală, sugerându-le celor de la PSD să ia în considerare contextul internațional.

„Conflictul din Iran a generat o nouă undă de şoc pe pieţele energetice europene. Preţurile la gaze naturale şi carburanţi sunt în creştere, inflaţia rămâne o presiune reală pentru gospodăriile româneşti, iar instituţiile financiare internaţionale urmăresc cu atenţie capacitatea României de a-şi respecta angajamentele fiscale asumate. Agenţiile de rating şi Comisia Europeană nu judecă intenţiile politice, ci judecă faptele. Un Parlament care blochează votul asupra bugetului în acest context transmite un semnal extrem de grav despre stabilitatea şi predictibilitatea statului român”, afirmă peneliștii.

În cele din urmă, autorii comunicării vin cu ultimul argumemt, suprem, prietenia și bunele relații, bazate pe încredere și respect reciproc, ce unesc PSD și PNL, încă din 1991. Iar dacă nu sunt suficiente, în comunicat se face apel la responsabilitatea de care cele două partide nu au dat dovadă atunci când au băgat România în actuala criză fiscal-bugetară.

„Am construit împreună un buget care, în condiţii extrem de dificile, menţine deficitul sub control şi protejează serviciile esenţiale. Creşterile de cheltuieli propuse prin amendamentele PSD ar fi dus la depăşirea ţintei de deficit agreate, un prag periculos pe care România nu şi-l poate permite să-l depăşească. Facem un apel ferm şi responsabil: votaţi bugetul! Nu de dragul coaliţiei, nu de dragul unui partid, ci pentru românii care au dreptul la un stat care funcţionează”, se mai arată în comunicat.