B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Surse: Blocaj pe ultima sută de metri: Au loc negocieri în biroul lui Grindeanu. Plenul s-a amânat. Bugetul, în aer

Surse: Blocaj pe ultima sută de metri: Au loc negocieri în biroul lui Grindeanu. Plenul s-a amânat. Bugetul, în aer

Ana Maria
18 mart. 2026, 14:31
Sursa foto: Inquam Photos / Alexandru Nechez
Cuprins
  1. Haos în Parlament. Ce se întâmplă după scandalul din comisiile de buget
  2. Care este blocajul care ține pe loc plenul
  3. Haos în Parlament. Ce decizii au fost comunicate parlamentarilor
  4. Mai poate începe plenul reunit la ora stabilită?

Haos în Parlament după scandalul din comisii. Liderii partidelor negociază în biroul președintelui Camerei Deputatilor, Sorin Grindeanu, iar ședința de plen pentru buget este blocată.

Haos în Parlament. Ce se întâmplă după scandalul din comisiile de buget

Tensiunile din comisiile de buget-finanțe au dus la negocieri de urgență la nivel politic. Liderii tuturor partidelor parlamentare s-au reunit în biroul președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, pentru a găsi o soluție de deblocare a situației.

La discuții participă și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-un moment în care adoptarea bugetului este pusă sub semnul întrebării.

Care este blocajul care ține pe loc plenul

Deși ședința de plen pentru buget era programată în cursul zilei, aceasta nu poate începe în lipsa raportului întocmit de comisiile reunite de buget-finanțe.

Problema este că raportul nu există încă, deoarece lucrările comisiilor au fost suspendate și nu au fost reluate. Parlamentarii așteaptă în acest moment un semnal din partea liderilor de grup pentru a continua ședința.

Haos în Parlament. Ce decizii au fost comunicate parlamentarilor

Între timp, parlamentarii au fost informați prin mesaje interne că lucrările în comisii ar urma să fie reluate la ora 15:00, în funcție de rezultatul negocierilor politice, potrivit Știripesurse.

Totodată, plenul Camerei Deputaților, care trebuia să aibă loc la ora 14:00, a fost amânat pe termen nedeterminat, până la o nouă informare oficială.

Mai poate începe plenul reunit la ora stabilită?

În mod normal, plenul reunit al Parlamentului ar trebui să înceapă la ora 16:00, însă în actualul context, programul este complet dat peste cap.

Fără raportul comisiilor și fără un acord politic, ședința nu poate avea loc, iar calendarul adoptării bugetului este serios afectat.

Surse parlamentare susțin că negocierile sunt tensionate, fiecare partid încercând să își impună propriile amendamente înainte de votul final. În lipsa unui compromis rapid, există riscul ca adoptarea bugetului să fie împinsă pentru zilele următoare, prelungind incertitudinea politică.

Tags:
Citește și...
Daniel Băluță acuză PNL, USR și AUR că au blocat ajutoarele pentru copiii cu dizabilități și pentru pensionari: „Și-au dat mâna pentru sărăcirea continuă și pentru umilirea românilor"
Ministrul Florin Manole (PSD) invocă Biblia ca să-l convingă pe Robert Sighiartău (PNL) să susțină măsurile sociale (VIDEO)
Circ în Parlament. Matematica le-a dat mari bătăi de cap. A trecut sau nu amendamentul PSD: „Lăsați-mă să mă clarific. 5 minute, da?"
Victor Ponta: USR-iștii sunt niște antihriști
Coaliția de guvernare s-a destrămat la dezbaterile pe buget din Parlament. Ajutoarele sociale i-au învrăjbit pe parteneri. AUR schimbă tabăra și pare să se apropie de PNL
România, vizată de Iran? Reacția ministrului Oanei Țoiu la amenințările Teheranului
Un nou scandal în Parlament. Ministrul Muncii cere bani pentru ajutoarele propuse de PSD. Ce replică i-a dat ministrul Nazare
Adrian Câciu și-a cerut scuze pentru derapajul din Parlament. PNL a cerut PSD să-l sancționeze
Se pregătește măsura așteptată de milioane de pensionari. Anunțul ministrului Muncii
Nicușor Dan se va întâlni cu șeful NATO, după ce Iran a amenințat România. La ce reuniuni va mai participa, joi, șeful statului
Ultima oră
