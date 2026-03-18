Haos în Parlament după scandalul din comisii. Liderii partidelor negociază în biroul președintelui Camerei Deputatilor, Sorin Grindeanu, iar ședința de plen pentru buget este blocată.

Haos în Parlament. Ce se întâmplă după scandalul din comisiile de buget

Tensiunile din comisiile de buget-finanțe au dus la negocieri de urgență la nivel politic. Liderii tuturor partidelor parlamentare s-au reunit în biroul președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, pentru a găsi o soluție de deblocare a situației.

La discuții participă și ministrul Finanțelor, , într-un moment în care adoptarea bugetului este pusă sub semnul întrebării.

Care este blocajul care ține pe loc plenul

Deși ședința de plen pentru buget era programată în cursul zilei, aceasta nu poate începe în lipsa raportului întocmit de comisiile reunite de buget-finanțe.

Problema este că raportul nu există încă, deoarece lucrările comisiilor au fost suspendate și nu au fost reluate. Parlamentarii așteaptă în acest moment un semnal din partea liderilor de grup pentru a continua ședința.

Haos în Parlament. Ce decizii au fost comunicate parlamentarilor

Între timp, parlamentarii au fost informați prin mesaje interne că lucrările în comisii ar urma să fie reluate la ora 15:00, în funcție de rezultatul negocierilor politice, potrivit .

Totodată, plenul Camerei Deputaților, care trebuia să aibă loc la ora 14:00, a fost amânat pe termen nedeterminat, până la o nouă informare oficială.

Mai poate începe plenul reunit la ora stabilită?

În mod normal, plenul reunit al Parlamentului ar trebui să înceapă la ora 16:00, însă în actualul context, programul este complet dat peste cap.

Fără raportul comisiilor și fără un acord politic, ședința nu poate avea loc, iar calendarul adoptării bugetului este serios afectat.