Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, l-a ironizat și criticat pe Daniel Băluță (PSD), primarul Sectorului 4 și contracandidatul său, pentru că a aprobat construirea unui din Cimitirul Bellu. Drulă l-a acuzat pe Băluță și că apelează la un tertip pentru a se spăla pe mâini de această aberație.

Drulă, ironii la adresa lui Băluță

„Orașul acesta are nevoie să se dezvolte. În mod ipocrit, dl Băluță spune ”nu mai e loc să construim în oraș”. Aparent, dl Băluță a găsit un loc – între morminte.

Se mai poate construi în acest oraș, pe terenurile unor fabrici (abandonate), dar se poate construi civilizat, respectând normele de urbanism.

Primele victime ale mafiei imobiliare sunt cetățenii, dar apoi, ca-n orice business, sunt cei care încearcă să construiască cinstit”, a declarat Cătălin Drulă.

Cum a comentat Drulă scuza lui Băluță

Despre lui Băluță, anume că nu avea dreptul legal să refuze o autorizație conformă, Drulă a spus: „Asta e o minciună și vreau s-o spun foarte clar! Autorizația semnată de dl Băluță e dată în baza PUD-ului, iar PUD-ul e supus votului Consiliului Local de dl Băluță. Dacă n-avea PUD-ul, nu putea da autorizație. (…) Tu supui un PUD la vot ca primar, te speli pe mâini pentru că l-a votat Consiliul Local, deci autoritate deliberativă, și la final zici: ”n-aveam ce să fac decât să semnez autorizația”. Asta este schema pe care-o face dl Băluță”.

Drulă a punctat apoi că scheme de acest fel au mai făcut Piedone și Ciucu, ultimul fiind contracandidatul său de la PNL.

„Se vede de pe Lună, orice om cu bun simț își dă seama că nu poți să faci un bloc între morminte. (…)

Niște șmecheri știu să obțină autorizații în cazuri din astea și în cazul acesta e foarte flagrant, dar sunt zeci, sute de alte cazuri în care nu e atât de evident”, a mai declarat Cătălin Drulă.