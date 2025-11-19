B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Drulă: Bucureștiul nu se dezvoltă unitar, sectoarele aproape că se comportă ca orașe separate. Negoiță, în Sectorul 3, nu mai folosește nici semnele de circulație din Codul Rutier

Drulă: Bucureștiul nu se dezvoltă unitar, sectoarele aproape că se comportă ca orașe separate. Negoiță, în Sectorul 3, nu mai folosește nici semnele de circulație din Codul Rutier

Traian Avarvarei
19 nov. 2025, 11:56
Drulă: Bucureștiul nu se dezvoltă unitar, sectoarele aproape că se comportă ca orașe separate. Negoiță, în Sectorul 3, nu mai folosește nici semnele de circulație din Codul Rutier
Cuprins
  1. Drulă: Sunt de două ori mai mulți bani la sectoare decât la Primăria Generală
  2. Drulă: Sectoarele aproape că se comportă ca niște orașe separate

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a declarat că dacă va câștiga alegerile, va aplica referendumul votat anul trecut și va implementa un buget unic metropolitan pe tot Bucureștiul. Acesta a explicat faptul că Primăria Generală nu are în prezent resurse să facă investițiile masive necesare deoarece banii au fost distribuiți mai ales la primăriile de sector, care mai mult îi irosesc. Drulă s-a arătat nemulțumit că sectoarele au căpătat atâta autoritate că acum aproape se comportă ca niște orașe distincte. Consecința este că Bucureștiul nu se dezvoltă unitar.

Drulă: Sunt de două ori mai mulți bani la sectoare decât la Primăria Generală

„Referendumul înseamnă să asigurăm ordine în acest oraș. Înseamnă un singur buget metropolitan, așa cum aveam până în 2001. (…) Sectoarele au fost gândite, și până în 2001 așa a fost, ca subdiviziuni administrative cu funcții delegate date de Consiliul General, e adevărat, cu lideri aleși. E un sistem care există și în alte țări, dar ele se subsumează unui buget unic al metropolei și unor funcțiuni delegate. (…)

Au ajuns acum să fie de două ori mai mulți bani la sectoare decât are Capitala. Două treimi din impozitele și taxele bucureștenilor se duc la sectoare. Capitala e complet lipsită de posibilități să acopere măcar cheltuielile obligatorii, nu mai vorbim de zona de funcționare, de dezvoltarea sistemelor de transport, de termoficare, investiții în parcuri.

Eu am depus acest proiect de lege, discutat cu președintele Nicușor Dan acum vreo lună, și am cerut tuturor partidelor să fie într-o procedură de urgență”, a declarat Cătălin Drulă, în cadrul podcastului Drept la vot.

Drulă: Sectoarele aproape că se comportă ca niște orașe separate

Cât despre susținerea din partea PSD și PNL pentru acest proiect, Drulă a afirmat că principalii săi contracandidați, Ciprian Ciucu (PNL) și Daniel Băluță (PSD), sunt lideri în partidele lor și acum au ocazia să le spună alegătorilor bucureșteni dacă le respectă sau nu voința exprimată la referendumul de anul trecut.

„Astea sunt interesele care au adus orașul în halul în care este. Fără să dezvoltăm coerent, unitar sistemele mari ale orașului, ele crapă. Termoficare, transport, rețele de tramvai, investiții mari de care au nevoie orașul”, a continuat candidatul USR.

Acesta a reproșat apoi că sectoarele au ajuns fiecare să aibă propriile branduri, de parcă sunt orașe distincte.

„Dl Negoiță, în Sectorul 3, nu mai folosește nici semnele de circulație din Codul Rutier. Ele sunt pe alt fond de culoare și cu alt font decât semnele obișnuite”, a remarcat Cătălin Drulă.

Candidatul USR s-a declarat apoi convins că referendumul votat de bucureșteni anul trecut va fi aplicat dacă va ajunge el primar general: „Sunt singurul care a adus pe masa alegerilor această temă. Contracandidații s-au poziționat ambiguu și cumva oportunist”.

Tags:
Citește și...
Ilie Bolojan încearcă să îi liniștească pe profesori. Ce le promite premierul
Politică
Ilie Bolojan încearcă să îi liniștească pe profesori. Ce le promite premierul
CSM nu e de acord nici cu noua variantă privind pensiile magistraților. „Discuția care a avut loc la Palatul Cotroceni nu a condus la un consens”
Politică
CSM nu e de acord nici cu noua variantă privind pensiile magistraților. „Discuția care a avut loc la Palatul Cotroceni nu a condus la un consens”
Cătălin Drulă: Eu vreau să fuzionăm Metrorex cu STB, să dezvoltăm linia M5 de metrou și să reabilităm bulevarde
Politică
Cătălin Drulă: Eu vreau să fuzionăm Metrorex cu STB, să dezvoltăm linia M5 de metrou și să reabilităm bulevarde
Siguranța rutieră, prioritate pentru Cătălin Drulă. Cum rezolvă problema trecerilor de pietoni
Politică
Siguranța rutieră, prioritate pentru Cătălin Drulă. Cum rezolvă problema trecerilor de pietoni
Încep conspirațiile după demiterea lui Ludovic Orban. Jocurile lui Nicușor Dan cu PSD… sau cu PNL
Politică
Încep conspirațiile după demiterea lui Ludovic Orban. Jocurile lui Nicușor Dan cu PSD… sau cu PNL
Drulă: Se face un joc de manipulare cu sondajele. PNL are o istorie. Anul trecut, de exemplu, l-au dat pe Burduja peste Nicușor Dan. Dan a câștigat apoi cu 48% și Burduja a luat doar 7%
Politică
Drulă: Se face un joc de manipulare cu sondajele. PNL are o istorie. Anul trecut, de exemplu, l-au dat pe Burduja peste Nicușor Dan. Dan a câștigat apoi cu 48% și Burduja a luat doar 7%
Cum a ajuns Cătălin Drulă deputat de Timiș, deși e născut în București: „Eram 20 de oameni în USR Timiș la început”
Politică
Cum a ajuns Cătălin Drulă deputat de Timiș, deși e născut în București: „Eram 20 de oameni în USR Timiș la început”
Ciolacu revine în forță. Fostul premier PSD desființează politica de austeritate impusă de Bolojan
Politică
Ciolacu revine în forță. Fostul premier PSD desființează politica de austeritate impusă de Bolojan
Investiție strategică în Republica Moldova. România a cumpărat Portul Giurgiulești
Politică
Investiție strategică în Republica Moldova. România a cumpărat Portul Giurgiulești
Cătălin Drulă: „Ca să ne dezvoltăm coerent și unitar orașul, trebuie să ne alegem foarte bine prioritățile”. Ce propune candidatul USR la Primăria Capitalei (VIDEO)
Politică
Cătălin Drulă: „Ca să ne dezvoltăm coerent și unitar orașul, trebuie să ne alegem foarte bine prioritățile”. Ce propune candidatul USR la Primăria Capitalei (VIDEO)
Ultima oră
13:30 - O profesoară din Iași a cucerit mii de elevi. Oferă meditații gratuite la matematică pe Instagram și TikTok: „Vreau să transmit profesionalism” (VIDEO)
13:24 - JD Vance, un bărbat din Michigan, a ajuns după gratii după ce i-a amenințat pe JD Vance și Donald Trump
13:21 - Ilie Bolojan încearcă să îi liniștească pe profesori. Ce le promite premierul
12:53 - CSM nu e de acord nici cu noua variantă privind pensiile magistraților. „Discuția care a avut loc la Palatul Cotroceni nu a condus la un consens”
12:46 - Tot mai mulți români plănuiesc să își petreacă vacanța de iarnă într-o destinație exotică. Cât costă un sejur în Thailanda, de Crăciun
Catalin Drula
12:34 - Cătălin Drulă: Eu vreau să fuzionăm Metrorex cu STB, să dezvoltăm linia M5 de metrou și să reabilităm bulevarde
12:23 - Siguranța rutieră, prioritate pentru Cătălin Drulă. Cum rezolvă problema trecerilor de pietoni
12:05 - Irina Columbeanu, ținta comentariilor de hate după ce a pozat în Dubai, alături de mătușa sa: „Nu ai nimic atrăgător fizic”. Cine i-a luat apărarea tinerei
12:02 - La Brașov a fost înregistrată prima tranzacție imobiliară din România plătită în criptomonede
11:42 - Încep conspirațiile după demiterea lui Ludovic Orban. Jocurile lui Nicușor Dan cu PSD… sau cu PNL