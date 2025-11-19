Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a declarat că dacă va câștiga alegerile, va aplica referendumul votat anul trecut și va implementa pe tot Bucureștiul. Acesta a explicat faptul că Primăria Generală nu are în prezent resurse să facă investițiile masive necesare deoarece banii au fost distribuiți mai ales la primăriile de sector, care mai mult . Drulă s-a arătat nemulțumit că sectoarele au căpătat atâta autoritate că acum aproape se comportă ca niște orașe distincte. Consecința este că Bucureștiul nu se dezvoltă unitar.

Drulă: Sunt de două ori mai mulți bani la sectoare decât la Primăria Generală

„Referendumul înseamnă să asigurăm ordine în acest oraș. Înseamnă un singur buget metropolitan, așa cum aveam până în 2001. (…) Sectoarele au fost gândite, și până în 2001 așa a fost, ca subdiviziuni administrative cu funcții delegate date de Consiliul General, e adevărat, cu lideri aleși. E un sistem care există și în alte țări, dar ele se subsumează unui buget unic al metropolei și unor funcțiuni delegate. (…)

Au ajuns acum să fie de două ori mai mulți bani la sectoare decât are Capitala. Două treimi din impozitele și taxele bucureștenilor se duc la sectoare. Capitala e complet lipsită de posibilități să acopere măcar cheltuielile obligatorii, nu mai vorbim de zona de funcționare, de dezvoltarea sistemelor de transport, de termoficare, investiții în parcuri.

Eu am depus acest proiect de lege, discutat cu președintele Nicușor Dan acum vreo lună, și am cerut tuturor partidelor să fie într-o procedură de urgență”, a declarat Cătălin Drulă, în cadrul podcastului

Drulă: Sectoarele aproape că se comportă ca niște orașe separate

Cât despre susținerea din partea PSD și PNL pentru acest proiect, Drulă a afirmat că principalii săi contracandidați, Ciprian Ciucu (PNL) și Daniel Băluță (PSD), sunt lideri în partidele lor și acum au ocazia să le spună alegătorilor bucureșteni dacă le respectă sau nu voința exprimată la referendumul de anul trecut.

„Astea sunt interesele care au adus orașul în halul în care este. Fără să dezvoltăm coerent, unitar sistemele mari ale orașului, ele crapă. Termoficare, transport, rețele de tramvai, investiții mari de care au nevoie orașul”, a continuat candidatul USR.

Acesta a reproșat apoi că sectoarele au ajuns fiecare să aibă propriile branduri, de parcă sunt orașe distincte.

„Dl Negoiță, în Sectorul 3, nu mai folosește nici semnele de circulație din Codul Rutier. Ele sunt pe alt fond de culoare și cu alt font decât semnele obișnuite”, a remarcat Cătălin Drulă.

Candidatul USR s-a declarat apoi convins că referendumul votat de bucureșteni anul trecut va fi aplicat dacă va ajunge el primar general: „Sunt singurul care a adus pe masa alegerilor această temă. Contracandidații s-au poziționat ambiguu și cumva oportunist”.