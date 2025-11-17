B1 Inregistrari!
Cătălin Drulă: „Singurul sondaj care contează este la urne. Eu am intrat în această cursă ca să o câştig”

Ana Maria
17 nov. 2025, 20:45
Cuprins
  1. Ar trebui să se retragă, din competiția electorală, vreunul dintre ceilalți candidați?
  2. Cum vede Drulă anularea alegerilor de anul trecut

Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a clarificat ferm că nu va renunța la competiția electorală. Într-un interviu acordat Digi24, Drulă a transmis că intrarea sa în cursă are un singur scop: câștigarea mandatului de primar.

”Singurul sondaj care contează este la urne. Eu am intrat în această cursă ca să o câştig. Eu am încredere în proiectul pe care îl avem, merg cu inima deschisă şi cu capul sus în faţa alegătorilor. Există o susţinere enormă şi un entuziasm pentru acest proiect şi sunt convins că vom câştiga”, a declarat acesta.

Drulă exclude total o retragere din cursa electorală. ”Da, absolut. Am intrat în această cursă pentru a o câştiga”, a spus el la Digi24.

Ar trebui să se retragă, din competiția electorală, vreunul dintre ceilalți candidați?

Întrebat dacă ar trebui să se retragă unul dintre ceilalți candidați, Drulă spune că nu este rolul său să sugereze retrageri și subliniază importanța competiției reale. El acuză că sistemul de vot într-un singur tur avantajează partidele mari și afectează șansele unei competiții corecte.

”Eu nu permit să spun asta, pentru că cred că alegerile sunt despre a avea de unde alege. Asta e. Dacă nu avem vot în două tururi, pentru că partidele celor doi candidaţi (n.red: Ciprian Ciucu şi Daniel Băluţă) doresc acest sistem de vot într-un singur tur, încă suntem aici. Noi luptăm din toată inima şi cu tot ce putem, USR-ul, ca să avem vot în două tururi. Dar până atunci, eu cred că esenţa democraţiei este despre alegeri, despre proiecte, despre dezbateri. Că dacă am putea să rezolvăm lucrurile doar tactic şi trăgând sfori, n-am mai face alegeri”, a menţionat Drulă.

Cum vede Drulă anularea alegerilor de anul trecut

Candidatul USR a afirmat că anul 2024 a reprezentat o lovitură pentru democrația românească: „Această ţară a trecut anul trecut printr-o traumă, a anulării unor alegeri, iar indiferent cum ne raportăm la acel moment, este un moment traumatic pentru democraţie”.

„Normalitatea democraţiei către care tindem este să avem alegeri în care oamenii să voteze şi cel care ia cel mai multe voturi în acest sistem, cum votăm într-un singur tur, să meargă mai departe şi să-şi pună planul în aplicare. Aceste discuţii ne-au otrăvit întreg anul trecut.”, a mai adăugat candidatul USR la Primăria Capitalei.

