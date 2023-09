Drulă, despre problemele de la podul din Brăila: „’România lucrului bine făcut’ – așa e sloganul sub care a candidat Iohannis” / El nu a fost invitat la inaugurarea podului, deși conduce Comisia de Transporturi: „E amuzantă micimea de gândire” (VIDEO)

Cătălin Drulă, președintele USR și fost ministru al Transporturilor, a declarat că Sorin Grindeanu (PSD), actualul ministru, ar trebui să dea explicații publice pentru la podul peste Dunăre din Brăila, la doar câteva săptămâni de la inaugurare.

Drulă a explicat faptul că, teoretic, ar trebui să existe o terță firmă care să se ocupe de supervizarea lucrărilor, iar acesta să prezinte un raport. De asemenea, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier e în subordinea lui Grindeanu.

Liderul USR s-a amuzat apoi pe seama faptului că nu a fost invitat la inaugurarea podului, deși conduce Comisia de Transporturi din Camera Deputaților.

Drulă, despre problemele apărute deja la podul din Brăila

„’România lucrului bine făcut’ – așa e sloganul sub care a candidat președintele prima dată. Ce să zic… Cu parapetul am văzut care e situația, am văzut s-a deformat acum vreo două săptămâni, foarte rapid după inaugurare.

Poate e problemă și de execuție, dar Grindeanu (ministrul PSD al Transporturilor) a dat vina pe traficul ilegal, cu prea multă greutate pe osie. Păi ISCTR-ul (Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier) e în subordinea lui. Deci e ca și cum aș spune ”eu nu mi-am făcut atribuțiile pe care le am”, dacă asta e cauza.

În acest tip de contracte mari există supervizare, o terță firmă care ar trebui să se asigure, un fel de diriginte de șantier, dar la nivel mare. Nu are un singur om, ci echipe care urmăresc fiecare operațiune de șantier. Să ne spună cei de la Ministerul Transporturilor, dl Grindeanu ce spun rapoartele dirigintelui de șantier, dacă el există… că uite autostrada A7, cel mai mare proiect din PNRR-urile Europei, de la Buzău spre Nord, deci pe 75% din lungime, n-are niciun contract de supervizare nici acum când vorbim. Deci lucrările care se fac acolo nu sunt urmărite de un diriginte de șantier independent. Sunt niște oameni din Compania de Drumuri care au ei rolul ăsta și care nu au independența necesară.

E foarte important să construim, dar trebuie să constrium și de calitate”, a declarat președintele USR.

Drulă, despre „pelerinajul” PSD-PNL la inaugurarea podului din Brăila

Cătălin Drulă s-a amuzat apoi pe seama faptului că el nu a fost invitat la inaugurarea podului de la Brăila, deși conduce Comisia de Transporturi și Infrastructură din Parlament.

„Se repetă lucrurile astea. Ponta a inaugurat într-o companie electorală o autostradă care s-a crăpat, Bode a inaugurat cu Iohannis, în 2020, în ultimele zile de campanie electorală, o autostradă care s-a crăpat și a fost excavată, e vorba de Alba Iulia Nord, la A10, iar acum a fost mare pelerinaj de toate figurile PSD PNL….

Îmi place că-și fac invitațiile astea… Nu voiam invitații de la ei, dar eu aveam o calitate curentă oficială în care puteam fi invitat, la Comisia de Transporturi din Parlament, și-și fac invitațiile astea special să evite să vină cineva de la USR.

Nu e nicio problemă, nici nu vreau să mă alătur la așa ceva, dar mi se pare amuzantă micimea de gândire din spate”, a mai afirmat Cătălin Drulă, pentru B1 TV.