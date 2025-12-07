B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Cătălin Drulă, după închiderea urnelor: „L-am îndemnat pe Ciprian Ciucu să aibă curaj pentru reforme. Orașul are nevoie și de pricepere, dar și de curaj” (VIDEO)

Traian Avarvarei
07 dec. 2025, 21:43
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a avut un discurs după închiderea urnelor în care practic a recunoscut victoria contracandidatului de la PNL, Ciprian Ciucu. Trebuie curaj pentru reforme, l-am îndemnat pe Ciucu să aibă curaj, a punctat Drulă.

Mesajul lui Drulă pentru Ciucu, după alegerile din Capitală

„Mă bucur că în această campanie am vorbit și despre lucrurile mai puțin plăcute care s-au întâmplat în București, e important să le corectăm. Aici mă refer în special la urbanism și în Parlament e în fază finală la adoptare Codul Urbanismului, care aduce toate autorizațiile de construire la Primăria Capitalei, iar referendumul trebuie implementat de urgență.

USR va fi partener în proiectele bune pentru oraș.

Dl Ciucu spunea să fie ultimele alegeri într-un singur tur. E primarul nou ales, are legitimitate, e și prim-vicepreședinte PNL. USR susține două tururi, există majoritate în Parlament, trebuie în decembrie să trecem această lege.

Le mulțumim bucureștenilor care au crezut în proiectul nostru, rămânem alături de bucureșteni. Îmi doresc ca orice primar ar fi să aibă succes, dar cred că acest succes e posibil doar în baza unor reforme.

L-am îndemnat pe Ciprian să aibă curaj pentru reforme. Orașul are nevoie și de pricepere, dar și de curaj”, a declarat Cătălin Drulă, la închiderea urnelor.

