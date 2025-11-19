Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, l-a acuzat pe Ciprian Ciucu (PNL), primarul Sectorului 6 și contracandidatul său, că a trădat cauza dreptei și s-a aliat cu PSD. Drulă a amintit cum și-a înnoit Ciucu mandatul la sector, în alegerile de anul trecut.

Drulă îi reproșează lui Ciucu apropierea de PSD

„Spuneați de dl Ciucu c-a luat 70% (la alegerile locale de anul trecut).

Păi, haideți să vedem cum facem, că și dacă pui banii pe paharele de la alba-neagra și le schimbi așa s-ar putea să scoți paharul și să nu fie nimic dedesubt și credeai că e o bilă.

Așa credeam și noi că există niște liberalism la PNL și la dl Ciucu și am găsit alianța PNL-PSD.

În 2020, dl Ciucu a ajuns primar, că nu-l cunoștea nimeni, pentru că l-a susținut USR, pentru că a fost alianța USR-PNL, pentru că la negocierile cu dl (Ludovic) Orban, USR a tras într-un fel ca dl Ciucu să fie acolo, că avea această imagine de reformist.

L-am susținut un mandat întreg, după care ne-a dat o țeapă. .

Fără explicații, fără scuze, fără nimic. ”Eu de data asta candidez cu PSD!”. Normal că alegătorii de acolo nu se vor schimba peste noapte și ei dacă știu ”păi voi, USR-iștii, ați zis că dl Ciucu e OK și că e în echipă cu voi, PNL e partidul lui și PSD e și el acum cu el”. Păi cum să nu iei 70%? Poți să pui și-un scaun și o să ia 70%. Deci să nu supralicităm niște elemente”, a declarat Cătălin Drulă, în cadrul podcastului

Despre faptul că, totuși, unii primari de sectoare au o anumită imagine, Drulă a afirmat: „Această identitate a fost creată în mod pervers. S-au vărsat tone de bani în sectoare, au ajuns să aibă excedent unele dintre ele și evident că, deși banii ăia se duc în niște buzunare, se mai vede câte ceva”.