Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a susținut că principalii săi contracandidați nu sunt antisistem cum pozează, toți având legături directe sau indirecte cu PSD.

Ce spune Drulă despre trecutul politic al contracandidaților săi

„La București, de-a lungul acestor ani, ne-a arătat fiecare exercițiu electoral că agenda onestității, reprezentată de Nicușor Dan, a câștigat împotriva clivajului de sistem. E drept că în 2020 și PNL era alături de Nicușor Dan, dar la votul de anul trecut nu a mai fost, a fost alături de PSD.

Doi dintre contracandidații mei, dl Băluță și dl Ciucu, au candidat sub sigla PSD, sub sigla alianța PNL-PSD.

Dna Anca Alexandrescu nu e în niciun fel candidat antisistem. Dumneaei a fost consilier al lui Adrian Năstase, Geoană, dacă nu mă înșel, Ponta, Sorin Oprescu – un primar care a făcut extrem de mult rău acestui oraș și a plecat când a fost găsit cu mită în canapea și e condamnat definitiv.

Deci această doamnă care a însoțit parcursul PSD de a face rău acestui oraș… Și aici vreau să spun clar că răul a început în 2001, când Năstase a creat acest sistem cu sectoare ca orașe separate, autonome fiscal. Asta înseamnă să dai puterea adevărată (la sectoare) și să iei puterea de la Capitală – un derapaj de la ce trebuie să însemne un oraș. Nu mai e niciun alt oraș european… Am vorbit cu colegi din Budapesta, Zagreb, Sofia și peste tot . Există niște subdiviziuni administrative și au niște roluri, dar ele nu-și colectează taxe singure”, a declarat Cătălin Drulă, la .

De ce n-are bani Primăria Capitalei

Acesta a explicat apoi că ultimele Guverne, „într-un fel de răzbunare față de Nicușor Dan”, au luat bani de la Primăria Generală și au dat primăriilor de sector, deși Primăria Generală este cea responsabilă de marile proiecte. Așa se face că nu sunt suficiente fonduri pentru investițiile în termoficare sau transport.

Cătălin Drulă a mai afirmat că Primăria Generală de aproape jumătate de miliard de lei la persoanele cu dizabilități, datorii pe care nu le poate plăti pentru că nu are bani.