Drulă: Miliarde de euro din PNRR sunt blocate și premierul e în campanie. România e neguvernată. Ciolacu, treci la muncă!

Cătălin Drulă, președintele USR, a avertizat că România riscă să piardă oportunități uriașe și miliarde de euro din PNRR pentru că guvernații PSD și PNL, în loc să meargă la serviciu și să facă reforme și proiecte de investiții, sunt plecați în campanie electorală. Oficial, campania pentru alegerile din 9 iunie nici n-a început. Marți, președintele PSD, Marcel Ciolacu, s-a lăudat că în strângerea de semnături pentru Gabriela Firea, candidata partidului la Primăria Capitalei.

Drulă: România e o țară neguvernată. Ciolacu e în campanie, în loc să fie la muncă

„L-am auzit pe Marcel Ciolacu cum spune că închide iar Guvernul pentru că are treabă în altă parte. Se duce să strângă semnături pentru Gabriela Firea.

Dacă tot , de ce nu își dă demisia? Acum două zile, a ținut închis Guvernul timp de 16 ore până a reușit să își retragă medicul șpăgar, ieri a plecat să o susțină pe Gabriela Firea.

Între timp, cererea de plată numărul 3 din PNRR este blocată. Este revoltător cum își bate joc de miliardele de euro din PNRR”, a scris Cătălin Drulă,

Liderul USR a atras apoi atenția că România riscă să piardă oportunități uriașe din PNRR doar pentru că Marcel Ciolacu și restul guvernanților nu merg la muncă.

„România, în ultimii 34 de ani, a avut și are un singur plan de modernizare a țării: PNRR. Plan făcut de USR în doar 8 luni de guvernare. Este planul de țară care aduce 28 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană, bani cu care să construim școli, spitale și autostrăzi.

Marcel Ciolacu, treci la muncă. Cât am fost ministrul Transporturilor, în doar opt luni, am lansat proiecte pentru peste 1.000 km de autostradă și drumuri expres și am adus 7,6 miliarde de euro pentru drumuri și căi ferate.

Așa se construiește România Modernă, prin muncă și viziune. Pe 9 iunie, alege #RomâniaModernă”, a mai scris Drulă.

Moșteanu îi invită pe parlamentarii PSD și PNL să meargă la muncă

Și Ionuț Moșteanu, lider al deputaților USR și purtător de cuvânt al partidului, i-a invitat de data aceasta pe

„Liviu Dragnea și Marcel Ciolacu au intrat astăzi prin zoom în ședința Comisiei de Administrație din Camera Deputaților.

PSD și PNL au decis că e prea greu să vină la muncă chiar și 2 zile pe săptămână și au decis să facă ședințe pe zoom. Ca în pandemie, deși nu e pandemie. E pur și simplu lene.

În ședințele astea intră niște oameni care își scriu un nume de deputat și stau cu camera închisă și cu microfonul închis. O fi el, n-o fi el, naiba știe.

PSD și PNL, haideți băi la muncă!”, a transmis Ionuț Moșteanu, marți.