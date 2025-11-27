B1 Inregistrari!
Reacția lui Drulă, după ce Orban și-a anunțat susținerea pentru Ciucu: De asta a și fost concediat de la Cotroceni / Ciucu spune că e păcat că nu avem 2 tururi. Păi n-avem că nu vrea PNL (VIDEO)

Traian Avarvarei
27 nov. 2025, 20:27
  1. Drulă, reacție la anunțul lui Orban
  2. Cătălin Drulă are susținerea lui Nicușor Dan

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a reacționat joi, pentru B1 TV, la anunțul lui Ludovic Orban, președintele Forța Dreptei, că-l susține pe Ciprian Ciucu (PNL) în alegeri. Orban a mai afirmat că e în discuții pentru o alipire de PNL, dar acum alte chestiuni sunt prioritare.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

„După părerea mea, Forța Dreptei va fuziona cu PNL și dl Orban își asumase deja această susținere încercând, prin niște afirmații, să vorbească în numele președintelui și să dea impresia că există un dubiu în acest parteneriat pe care USR îl are cu președintele Nicușor Dan. De asta a și fost concediat de la Cotroceni. Nu a fost prea corectă această atitudine. E evident că acum doar face public, dar avea deja un parti-pris. Dumnealui e din PNL…

Dl Ciucu spunea că, din păcate, n-avem două tururi. Păi n-avem două tururi că PNL nu vrea să avem două tururi. Avem un singur tur că PNL a introdus acest sistem. Noi avem acum majoritate dacă PNL dorește să introducem două tururi. PNL, USR și alte partide decât PSD vor vota pentru două tururi de scrutin.

Acum e pe față ce face dl Orban, asta este…”, a declarat Cătălin Drulă.

Ludovic Orban a rezistat mai puțin de 50 de zile în postura de consilier prezidențial. El și-a pierdut funcția după ce a declarat că USR „abuzează efectiv de imaginea lui Nicușor Dan”. Asta deși președintele însuși l-a primit pe Cătălin Drulă la Cotroceni, au discutat despre prioritățile Capitalei și s-au fotografiat, Dan dând astfel semnalul că-l susține pe Drulă în cursa electorală.

Deoarece Constituția nu-i permite, însă, Nicușor Dan a evitat să spună direct că-l susține pe Drulă.

Totuși, a indicat acest lucru și printr-o critică voalată la principalii contracandidați ai lui Drulă, primarii de sectoare Ciprian Ciucu și Daniel Băluță (PSD).

„Constituția îmi interzice să spun cum s-au comportat acești doi primari de sector în relația cu speculatorii imobiliari”, a afirmat recent președintele Nicușor Dan.

