Drulă: Se face un joc de manipulare cu sondajele. PNL are o istorie. Anul trecut, de exemplu, l-au dat pe Burduja peste Nicușor Dan. Dan a câștigat apoi cu 48% și Burduja a luat doar 7%

Traian Avarvarei
19 nov. 2025, 09:33
Cătălin Drulă a afirmat că PNL, mai ales, a folosit sondajele ca instrumente de manipulare înainte de alegeri. Sursa foto: Captură video - Drept la vot / YouTube
  1. Drulă: PNL are o istorie cu sondajele
  2. Drulă spune că va continua viziunea lui Dan privind dezvoltarea Bucureștiului

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a explicat de ce nu crede în sondaje și le vede ca pe niște instrumente de manipulare. Acesta a afirmat că mai ales PNL a încercat să-i influențeze pe alegători cu sondajele și a dat exemplul alegerilor locale de anul trecut.

Drulă: PNL are o istorie cu sondajele

„Eu cred că discutăm excesiv în România despre sondaje și nu mai departe de anul trecut au dat-o-n bară cu brio.

Dacă vorbim despre locale, unul dintre partidele de la București – îmi pare rău, trebuie s-o spun – PNL are o istorie în care ne anunță în sondaje o realitate complet opusă celei care se întâmplă la urme.

Anul trecut, când a fost ales Nicușor Dan a doua oară, cu două zile înainte de alegeri, (PNL) prezenta un sondaj – m-am uitat ieri de curiozitate, că uitasem cifrele – în care dl Burduja îl depășise puțin pe Nicușor Dan. Era 27,8 la 27,2%. ”Bucureșteni, votați-l pe dl Burduja că se va sigura că Firea nu câștigă!”. Și au fost alegeri după două zile: Nicușor Dan – 48%, dl Burduja – 7%, în realitate.

Nu e prima dată. Au făcut-o și-n 2016, tot cu Nicușor Dan”, a declarat candidatul USR la Primăria Capitalei, în cadrul podcastului Drept la vot.

Drulă spune că va continua viziunea lui Dan privind dezvoltarea Bucureștiului

„Se joacă un joc de manipulare și, de fapt, ceea ce luăm în considerare e adeziunea foarte mare pe care o avem în București la proiectul nostru, singurul proiect care asigură o continuitate a unui fel de a gândi lucrurile pe care l-a avut Nicușor Dan.

Noi suntem cei care am pus în centrul dezbaterii în această campanie referendumurile votate de bucureșteni. Vorbim mult cu oamenii și despre acest lucru și e susținere unanimă. Nu știu dacă toți cei care au vorbit au și votat ”da” la referendum, dar el a trecut la scor foarte mare.

Oamenii au frustrarea: ”păi votăm și ce se întâmplă cu referendumul?””, a mai afirmat Cătălin Drulă.

