Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a explicat de ce nu crede în sondaje și le vede ca pe niște . Acesta a afirmat că mai ales PNL a încercat să-i influențeze pe alegători cu sondajele și a dat exemplul alegerilor locale de anul trecut.

Drulă: PNL are o istorie cu sondajele

„Eu cred că discutăm excesiv în România despre sondaje și nu mai departe de anul trecut au dat-o-n bară cu brio.

Dacă vorbim despre locale, unul dintre partidele de la București – îmi pare rău, trebuie s-o spun – PNL are o istorie în care ne anunță în sondaje o realitate complet opusă celei care se întâmplă la urme.

Anul trecut, când a fost ales Nicușor Dan a doua oară, cu două zile înainte de alegeri, (PNL) prezenta un sondaj – m-am uitat ieri de curiozitate, că uitasem cifrele – în care dl Burduja îl depășise puțin pe Nicușor Dan. Era 27,8 la 27,2%. ”Bucureșteni, votați-l pe dl Burduja că se va sigura că Firea nu câștigă!”. Și au fost alegeri după două zile: Nicușor Dan – 48%, dl Burduja – 7%, în realitate.

Nu e prima dată. Au făcut-o și-n 2016, tot cu Nicușor Dan”, a declarat candidatul USR la Primăria Capitalei, în cadrul podcastului .

Drulă spune că va continua viziunea lui Dan privind dezvoltarea Bucureștiului

„Se joacă un joc de manipulare și, de fapt, ceea ce luăm în considerare e adeziunea foarte mare pe care o avem în București la proiectul nostru, singurul proiect care asigură o continuitate a unui fel de a gândi lucrurile pe care l-a avut Nicușor Dan.

Noi suntem cei care am pus în centrul dezbaterii în această campanie referendumurile votate de bucureșteni. Vorbim mult cu oamenii și despre acest lucru și e susținere unanimă. Nu știu dacă toți cei care au vorbit au și votat ”da” la referendum, dar el a trecut la scor foarte mare.

Oamenii au frustrarea: ”păi votăm și ce se întâmplă cu referendumul?””, a mai afirmat Cătălin Drulă.