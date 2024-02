Dumitru Coarnă: AUR e o păcăleală, e partidul fără membri. Până în aprilie, o să rămână fără filiale / Sunt foarte multe infracțiuni pe care George Simion și AUR le săvârșesc, dar nu prea sunt cercetate (VIDEO)

Deputatul Dumitru Coarnă, proaspăt plecat din AUR cu tot cu organizația de Călărași pe care o conducea, a lansat acuzații extrem de grave la adresa partidului și a președintelui George Simion. Acesta a afirmat inclusiv că Simion și anturajul său comit infracțiuni care, cumva, sunt ignorate de autorități.

Totodată, Coarnă a susținut că AUR n-are aproape deloc filiale în țară, iar cele care există nu au fost înființate conform statutului și, oricum, cel mai probabil din aprilie vor pleca și ele. Deputatul a mai declarat că românii încep să se prindă că AUR e doar „mascaradă” și „o formă fără fond”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Irina Petraru.

Coarnă: AUR doar face scandal, e o formă fără fond

„Decât să facă cu toții, mai bine înființau filiale județene, că acest partid nu are filiale județene, este partidul fără membri. Nu are membri de partid înscriși în conformitate cu legea și statutul. Eu de aceea am plecat din partid.

Iar discuția asta cu audiențe în fața Parlamentului… audiențe se acordă la cabinetele parlamentare. Eu am două cabinete parlamentare, în Oltenița și-n Călărași, unde acord audiențe, merg în teritoriu sâmbătă și duminică, stau de vorbă cu oamenii. Nu au asta… ce fac ei în fața Parlamentului e o formă fără fond. Întrebați-l pe dl Simion la cabinetul lui parlamentar câte audiențe a acordat. Și pe toți ceilalți de la AUR.

E un deputat AUR Balabașciuc de Călărași, o singură audiență nu a acordat 3 ani de când e deputat. Nimic! Nici n-are cabinet deschis.

Oamenii trebuie să înțeleagă că e o mare păcăleală, e o formă fără fond. Ei au reușit să păcălească în primii ani cu tipul ăsta de abordare agresivă, dar încet-încet oamenii au înțeles”, a declarat Dumitru Coarnă, pentru B1 TV.

El a criticat parlamentarii AUR pentru scandalul făcut recent, la apelul lui Simion, la grupul parlamentar al PSD, apoi s-a întrebat de ce social-democrații nu depun plângere penală pentru violarea sediului profesional. Coarnă a mai precizat că el n-a vrut să participe la această „mascaradă”, deși la vremea respectivă încă era membru AUR.

„Sunt foarte multe infracțiuni pe care omul ăsta (George Simion) le săvârșește și acest partid, dar nu prea sunt cercetate. Aici e marea discuție”, a continuat Dumitru Coarnă.

Coarnă: AUR o să rămână fără filiale în teritoriu

Acesta a mai afirmat că patru organizații județene, care „nu sunt constituite conform legii, conform statutului”, vor pleca din AUR „în bloc”: „Cred că prin aprilie vor rămâne fără nimic în teritoriu, că ei în teritoriu oricum n-au construit nimic, nu vor decât cotizații, donații și să le cumperi materiale. Partidul ăsta e transformat în societate comercială”.

Coarnă acuză AUR de fapte penale

Dumitru Coarnă a mai declarat că el a crescut foarte mult organizația din Călărași, care a cotizat serios la partid, numai că „eu am făcut virament prin ordin de plată, virament bancar, iar după știința mea ei nu au înregistrat în evidența fiscală ca fiind cotizații. E penal, trebuie să cerceteze DNA. Eu am documentele”.