Dumitru Coarnă, despre AUR: Monștri care vor distruge România. Dacă ajung la 50%, ne împușcă pe stradă / George Simion se visează Președinte

Deputatul Dumitru Coarnă a vorbit despre decizia de a demisiona alături de întreaga organizație AUR Călărași, pe care susține că a construit-o de la zero, și i-a acuzat pe oamenii lui George Simion că „sunt diabolici” și „vor distruge România”, transmite .

Dumitru Coarnă spune despre cei din AUR că sunt „monștri care vor distruge România”

Deputatul Dumitru Coarnă le-a adus mai multor acuzații celor din AUR.

„Am demisionat cu intreaga organizatie AUR Calarasi, duminica, 4 februarie 2024. Eu stiam ce urmeaza, adica era clar pentru mine ca se oprea jocul asta. Deci eu oricum opream jocul, pentru ca nu vreau sa particip la construirea unor monstri politici. Nu vreau sa am constiinta incarcata cu niste oameni care vor ajunge in functii de conducere, oameni care sunt diabolici. Nu vreau sa am constiinta incarcata cu monstri din astia care vor distruge Romania, la propriu. Am avut niste discutii cu ei, asa, in particular, si le spuneam „Domnule, daca voi la 15% va comportati asa brutal, grobian, primitiv, voi la 50%, efectiv ne impuscati. Voi, daca ajungeti la 50%, ne impuscati in strada. Au fost discutiile in privat. Sigur ca putem dezvolta discutia aici, vorbind despre materialele de propaganda politica pe care le trimiteau fortat sa le cumpere organizatiile locale. Adica, vrei, nu vrei, cumpara steaguri, vrei, nu vrei, cumpara geaca, vrei, nu vrei cumpara tricou, corturi, ca sa nu mai spun ca erau supraevaluate de trei-patru ori”, a declarat Dumitru Coarnă.

George Simion își dorește să fie Președinte, susține Dumitru Coarnă

El susține că George Simion „se visează Președinte” al României.

„Domnule, Vadim, era o valoare. Haideti sa fim seriosi. De la George Simion la Vadim Tudor… Eu nici nu pot sa gandesc o comparatie de tipul asta, e o blasfemie. Eu l-am vazut asa, in micimea lui, pe Simion ca isi doreste sa fie presedinte. L-am simtit eu, el se viseaza presedinte, ati vazut ca a platit niste publicatii care il compara cu Trump – noul «Trump al Romaniei», George Simion. Ma gandesc cat o fi costat afirmatia asta? Am avut discutii si pe acele subventii pentru partidele politice, pentru ca acele subventii sunt centralizate intr-un cont pe care il folosesc doar doua trei persoane. In teritoriu nu ajunge niciun ban catre organizatiile locale ca sa se dezvolte (…). Discursul lui Simion in interior se bazeaza pe doua elemente: Munciti si dati-ne bani. Atat. Si are un discurs din asta imperativ, nu foloseste microfon decat el singur, sala nu are nevoie de microfon, nu e discutie interactiva. Un discurs, amenintator , dictatorial, eu am iesit de multe ori din sala cand vorbea George Simion. Atentie mare, va spun grija mare! Sa ne fereasca Dumnezeu de tipul asta de conducator. Sa ne fereasca Dumnezeu!”, a mai declarat Dumitru Coarnă pentru .