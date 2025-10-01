B1 Inregistrari!
După Administrația Prezidențială, încă o instituție renunță la banii alocați pentru 2025, în contextul rectificării. Semnalul dat de Senat și legătura cu economia făcută în urma reorganizării

După Administrația Prezidențială, încă o instituție renunță la banii alocați pentru 2025, în contextul rectificării. Semnalul dat de Senat și legătura cu economia făcută în urma reorganizării

B1.ro
01 oct. 2025, 09:52
După Administrația Prezidențială, încă o instituție renunță la banii alocați pentru 2025, în contextul rectificării. Semnalul dat de Senat și legătura cu economia făcută în urma reorganizării
Sursa foto: Abrudean Mircea / Facebook

Nu doar Administrația Prezidențială a luat decizia să contribuie la efortul de austeritate printr-o reducere a propriului buget. Același gest îl face și Senatul României, așa cum o arată proiectul rectificării bugetare, pus în transparență decizională de Ministerul de Finanțe marți seară.

Instituția condusă de Mircea Abrudean renunță la 10 milioane lei, iar potrivit unor surse politice decizia are legătură cu economiile făcute ca urmare a reorganizării instituției, de aproximativ 10 milioane de lei.

Spre comparație, Camera Deputaților va primi bani în plus la rectificare, sumă care se ridică la 13,5 milioane de lei. Guvernul se va reuni miercuri după-amiază în ședință extraordinară pentru a adopta proiectul de rectificare a bugetului pe anul în curs.

