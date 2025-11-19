După ce a mărit taxele, Ilie Bolojan taie salariile. Toate ministerele, obligate să taie salarii sau să dea oameni afară. Sau mărește iar taxele!

Ilie Bolojan taie în carne vie. Șeful Guvernului nu mai ține cont de nimic și a anunțat toate ministerele că la anul trebuie să reducă 10% din cheltuielile cu personalul. Să taie salariile sau să dea oameni afară.

Bolojan taie toate salariile

După ce a mărit taxele, a reușit să dea oameni afară din primării, acum Ilie Bolojan se urcă cu picioarele pe cei care au scăpat. Toate ministerele sunt obligate să dea oameni afară sau să taie salariile angajaților. Fie ei medici, militari, polițiști sau profesori universitari. Singura excepție sunt cei din învățământul preuniversitar.

„În pachetul de reformă în administrație s-a prevăzut această anvelopă de recomandare, ca toate ministerele să aibă în vedere pe anul viitor o reducere a cheltuielilor față de anul acesta cu până la 10% din anvelopa salarială. Asta înseamnă că unii pot să facă reduceri de personal, dacă se constată, în urma analizei, că este personal excedentar – și în multe locuri avem această situație. Alții pot să lucreze la sporuri sau la alte măsuri de genul acesta, care să țină cheltuielile de salarii la un nivel rezonabil.

E greu să te apuci să faci excepții și toți cei care suntem într-o funcție publică, toate ministerele, într-o formă sau alta, trebuie să fie parte la acest efort. Dar nu trebuie să taie din salarii, subliniez, ci trebuie să își gestioneze cheltuielile de personal, să nu mai angajeze, să se uite la sporuri, să-și reorganizeze activitățile mai bine.”, a declarat Ilie Bolojan într-un interviu la Pro TV.

Bolojan devine amenințător: Tăiați! Dacă nu, creștem taxele!

Ilie Bolojan amenință că, dacă ministerele nu taie salarii sau nu dau oameni afară, atunci vom avea și alte taxe și mai mari. Cu alte cuvinte, tot românii de rând vor fi sacrificați. El și-a făcut treaba, în rest nu-i pasă că lasă oameni pe drumuri sau fără venituri. Important e să bifeze niște măsuri.

”Vom clarifica cum controlăm această anvelopă, pentru că aici e o problemă, deci să ne controlăm costurile. Cum luăm măsuri ca să ni le reducem treptat, treptat. Exact ce am făcut în această perioadă.

Și măsurile care au fost adoptate în luna iulie, care au fost, bineînțeles, nepopulare, nici în exteriorul guvernului, când ai crescut taxa pe valoare adăugată, dar nici în interior, când ai tăiat sporuri, își arată rezultatele în prezent.

În sensul în care ne-au crescut încasările. Asta este un efort care a fost făcut de către contribuabilii noștri de către Ministerul de Finanțe și le mulțumesc tuturor românilor pentru că au înțeles că trecem printr-o perioadă dificilă, dar ne-au scăzut și cheltuielile de funcționare ale statului, așa cum am precizat, pentru că am tăiat niște sporuri, n-am mai făcut angajări și am lucrat pe tema asta.

Asta trebuie făcut și anul viitor, să nu mai creștem taxe și impozite.”, spune premierul .

Și dacă a decis să taie salariile, Bolojan e din nou liniștit la Guvern. Din nou nu a fost nevoie de luni întregi de discuții și negocieri. Așa cum se întâmplă cu magistrații. Când vorbim despre ei, toată lumea dă din colț în colț și nu se poate face nicio tăiere, nicio reducere. Privilegiile rămân, sinecuriștii sunt bine-merci, iar pensiile speciale sunt de neatins.