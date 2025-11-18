B1 Inregistrari!
Ciolacu revine în forță. Fostul premier PSD desființează politica de austeritate impusă de Bolojan

Ciolacu revine în forță. Fostul premier PSD desființează politica de austeritate impusă de Bolojan

Adrian Teampău
19 nov. 2025, 00:07
Ciolacu revine în forță. Fostul premier PSD desființează politica de austeritate impusă de Bolojan
Sursa foto: Facebook / @Marcel Ciolacu
Cuprins
  1. Marcel Ciolacu desființează politica de austeritate
  2. Fostul premier acuză circul de la televizor
  3. Marcel Ciolacu îl acuză pe Bolojan de minciună
  4. Fostul premier nu este de acord cu tăierile salariale
  5. Ce spune despre întâlnirea lui Bolojan cu Fănel Bogos

u Marcel Ciolacu, considerat responsabil pentru deficitul uriaș înregistrat de România în 2024, revine în forță și desființează politica de austeritate impusă de Ilie Bolojan.

Marcel Ciolacu desființează politica de austeritate

Fostul premier îl atacă pe Ilie Bolojan şi critică politica de austeritate impusă de acesta. Deși nu-i pronunță numele Marcel Ciolacu susține că succesorul său se pretinde salvator al omenirii și încearcă să acrediteze ideea că nimic nu funcționează în țară. Or, printr-o astfel de atitudine, spune fostul șef al PSD, dobânzile la împrumutiri cresc, iar investitorii fug din România.

Totodată, el susține că deficitul este o „gogoriță” și că mai multe state europene s-au confruntat cu aceste probleme atunci când au investit în dezvoltare. Ciolacu îl acuză pe Bolojan că a transformat o problemă de deficit într-o criză economică. El a spus că reducerea deficitului trebuia să se facă în termen de șapte ani, așa cum s-a negociat inițial cu Comisia Europeană.

„Deficitul comercial a fost o gogoriţă cât noi de mare. Spania a avut deficit de 11,1% când au făcut toate autostrăzile din Spania, când s-au dezvoltat. Italia a avut, la fel, deficit. Polonia întotdeauna depăşeşte deficitul. Au transformat o problemă de deficit – este o problemă de deficit, pe care o negociezi cu Comisia, cum am negociat eu pe şapte ani, într-un anumit ritm suportabil să-l reduci – au transformat într-o criză economică. Cu toate anunţările, vorbim de concedieri”, a afirmat fostul premier într-o intervenție la România Tv.

Fostul premier acuză circul de la televizor

Fostul premier Marcel Ciolacu susține că în guvernarea Bolojan angajările în sistemul public au continuat, în ciuda declarațiilor acestora referitoare la necesitatea concedierilor colective. El spune că este vorba despre un „circ”, la televizor, în spatele căruia se ascunde dorința premierului de a poza în salvator.

„Un om vrea să arate că e salvatorul omenirii. Acel om, prin această atitudine, că nimic nu funcţionează, îndepărtează investitori, măreşte singur dobânzile. Când zici: dom’le, România e în incapacitate de plată, normal, eu care te împrumut mă uit la televizor, bă, dacă vorbeşte primul ministru al ţării, înseamnă că aşa e! Normal că-ţi bag dobândă mai mare. Dar uitaţi-vă că sunt date publice la Ministerul de Finanţe: cum te-ai împrumutat, cu ce dobândă?”, a spus Marcel Ciolacu.

Tot în acest context, Ciolacu a acuzat că Ilie Bolojan conduce guvernul în funcție de sondaje. În acest sens dă exemplu proiectul de tăiere a pensiilor magistraților. Spune despre acesta că a fost inițiat pe fondul nemulţumirii sociale legate de veniturile mari ale acestei categorii.

„Am dat lege când eram prim-ministru, în coaliţie cu Partidul Naţional Liberal, nu mai e nicio pensie a unui magistrat mai mare decât salariul. Dom-le, s-a ajuns la 85% (cuantumul pensiei din salariu – n.r.), din discuţii. Am înţeles că se vrea 70%. Nu, problema la magistraţi din punctul meu de vedere, şi sper să fiu bine înţeles, marea problemă este că nu te poţi pensiona la 45 de ani. Nu te poţi (pensiona – n.r.) la 48 de ani, pentru că atunci ai experienţa de a judeca cel mai bine. Aici trebuia dusă toată discuţia”, a afirmat Ciolacu.

Marcel Ciolacu îl acuză pe Bolojan de minciună

Fostul premier a spus că în jalonul din PNRR nu a solicitat nimeni tăierea pensiilor și salariilor pentru magistrați. Marcel Ciolacu susține că oficialii europeni i-ar fi cerut să introducă impozitul progresiv.
„Au venit şi au minţit. De ce? Pentru că în sondaje, când întrebi românii, pe bună dreptate: dom-le, cu pensiile speciale, nişte nenorociţi, să scăpăm de pensii, 90% dintre români…  Deci se conduce Palatul Victoria în funcţie de sondaje. Ce reiese din sondaj că îşi doresc românii, atunci atac şi eu. Fără să te gândeşti”, a spus Ciolacu.
Potrivit spuselor sale, jalonul PNRR nu va fi îndeplinit și România va pierde fondurile europene pentru că abordarea guvernului Bolojan pe tema pensiilor magistraților a fost greșită.
„În acest moment a deschis o cutie a Pandorei, nu vom îndeplini jalonul, vom pierde sute de milioane de euro, ăsta este adevărul, pe o ambiţie, pe o comunicare greşită şi pe o abordare total greşită”, a adăugat Ciolacu.

Fostul premier nu este de acord cu tăierile salariale

Marcel Ciolacu nu este de acord cu tăierile salariale propuse de Ilie Bolojan, ca parte a planului de austeritate. El cataloghează drept mizerie informația potrivit căreia nu mai sunt bani pentru plata pensiilor și salariilor. Scopul răspândirii acestor informații alarmiste este de a speria oamenii în lipsa unui program economic.

„Poate şi asta e o politică, nu trebuie să ne dezvoltăm. Momentan continuăm această atitudine mesianică. Staţi, a mai ieşit o ştire! Întotdeauna, totul e o manipulare, din punctul meu de vedere, ţinând cont de experienţă. A  mai apărut, după aia cu incapacitatea de plată, acum nu sunt bani de pensii şi salarii. Cum să nu fie bani de pensii şi salarii? Că sunt bugetate. De unde-ai scos mizeria asta? Când România n-a avut bani de pensii şi salarii vreodată? În ce catastrofă am intrat. Deci ca să sperie lumea şi să justifice lipsa unui plan economic”, a afirmat Ciolacu.

Ce spune despre întâlnirea lui Bolojan cu Fănel Bogos

Marcel Ciolacu a vorbit, în acest context, și despre întâlnirea mediată de trezorierul PNL, Mihai Barbu, dintre premier și afaceristul Fănel Bogos, arestat pentru corupție. El spune că în urma acelei întrevederi, unde a fost vorba despre o mită de 1,5 milioane de euro, Corpul de control al Guvernului a fost trimis la Vaslui.

„Trezorierul partidului vine cu unul care a promis o şpagă de 1,5 milioane la primul ministru al României. Primul ministru spune: dom-le, l-am ascultat, bătea câmpii, n-am luat nicio…. Între timp aflăm că s-a trimis Corpul de Control. Deci, acea audienţă a avut efecte, acea întâlnire a avut efecte juridice. Deci, un angrenaj administrativ s-a pus în mişcare în urma unui act de corupţie”, a afirmat Marcel Ciolacu, marţi seară, la România Tv.

El spune că nu s-a întâlnit niciodată cu trezorierul partidului, când conducea PSD, în biroul de la Guvern. Mai mult, a afirmat că un om de afaceri nu poate fi adus la premier, astfel, pentru a-și prezenta problemele. Există instituții care se ocupă de asemenea plângeri.

„N-a venit niciodată trezorierul PSD-ului să-mi vină cu un om de afaceri şi să-mi facă cunoştinţă cu el, să-mi spună ce probleme are. Nu a existat aşa ceva. Sunt înscrieri, când intri la primul ministru, eşti trecut pe un caiet. Să ia toate caietele cu toate persoanele care au fost la mine. Nu a fost niciodată o astfel de speţă”, a adăugat social-democratul.

Reacția lui Ciolacu vine după ce Ilie Bolojan a povestit despre întâlnirea de la guvern. Mihai Barbu, trezorierul PNL, şi afaceristul Fănel Bogos au avut o întrevedere cu premierul. Bolojan a susținut că afaceristul, aflat în arest pentru corupție, i-a prezentat problemele pe care le avea cu DSVSA.

