Eduard Hellvig, despre Călin Georgescu: „A devenit port-drapelul unui proiect. Cine îl trimite la televizor să se expună ridicolului? Ne răspunde (vag) chiar domnia sa – ofițerii patrioți”

Amenințat de Călin Georgescu cu mai multe dezvăluiri, însoțite de „probe, poze”, Eduard Hellvig, fostul director al Serviciului Român de Informații (SRI), a spus despre candidatul la prezidențiale că e „dus de nas” și că „se expune ridicolului”.

Replica lui Hellvig la afirmațiile lui Georgescu

Într-o postare pe X, Eduard Hellvig a scris întâi că a primit multe „amenințări” de-a lungul timpului, „acum însă se petrece ceva nou. Mă amenință un domn care se află în cursa pentru funcția prezidențială. Iar asta nu este ceva onorant, ci, dimpotrivă, un lucru care ar trebui să ne ofere o imagine asupra viitorului pe care ni-l propune”.

Hellvig a notat apoi că nu l-a cunoscut niciodată pe Georgescu, „cu toate astea, d. Georgescu C. se referă la mine cu apelativul „Edi”. Un diminutiv pe care îl folosesc și prietenii, și amicii, câteodată și cunoștințele care doresc să își proiecteze o iluzorie anvergură de oraș. Nu e un capăt de țară, nici vreo impolitețe care să mă cutremure, dar înțeleg de ce d. Georgescu C. dorește să lase o impresie familiară”.

Am primit recent în public o serie de amenințări cu dezvăluiri fără seamăn din partea d. Georgescu C. Nu este vreo noutate cutremurătoare, am mai fost amenințat. Și cât am fost ministru, și de nenumărate ori pe parcursul mandatului de la SRI. Cititorii își amintesc desigur că am… — Eduard Hellvig (@Eduard_Hellvig)

Hellvig: Georgescu lucrează mult cu imaginația

Fostul șef SRI a scris apoi despre candidatul la prezidențiale că vrea să lase impresia că e bine informat. În fapt, ceea ce afirmă e mai mult rodul imaginației sale: „Domnia sa vine cu niște „bombe” despre care vrea să lase impresia că sunt rezultat al unei bune cunoașteri despre dedesubturile serviciilor. În realitate, d. Georgescu lucrează mult din imaginație și se lasă prea lesne asmuțit, păcălit, trimis la înaintare cu declarații fără substanță reală. Am tot atâtea terenuri de golf câte porturi maritime are Bolivia. Nu am birou, nu am secretară. Am doar minime măsuri de protecție pe care le au toți foștii șefi de servicii de informații, care au primit, fiecare, amenințări mult mai consistente de-a lungul carierelor”.

Eduard Hellvig a afirmat apoi că Georgescu „bifează fiecare căsuță” a definiției pe care o are cuvântul „securism”. În opinia sa, candidatul a devenit „port-drapel” al unui proiect de acest fel: „Monoatomic și auto-suficient, securismul dlui Georgescu se manifestă prin amenințări fățișe și prin negarea oricărei libertăți de opinie contrare viziunii sale”.

În finalul postării, Eduard Hellvig a lansat câteva întrebări în legătură cu Georgescu: „Rămân totuși în aer câteva întrebări legitime al căror răspuns nu poate fi foarte simplu. Cine are interes în a-l duce de nas pe d. Georgescu? Cine îl trimite la televizor să se expună ridicolului? Cine îl transformă cu bună știință într-o săgeată solemnă? Ne răspunde (vag) chiar domnia sa – ofițerii patrioți. Pe care sper să îi și cunoaștem cândva, dacă nu i-am cunoscut deja”.