Marius Budăi îl contrazice pe Bolojan. În ce condiții poate fi majorată vârsta de pensionare (VIDEO)

Vârsta de pensionare nu poate fi majorată, de Guvern, conform legii în vigoare, decât în condițiile în care crește speranța de viață. Eplicațiile aparțin fostului ministru al Muncii, Marius Budăi.

În ce condiții poate crește vârsta de pensionare

a intervenit în emisiunea News Pass cu Laura Chiriac și a comentat declarațiile premierului cu privire la creșterea vârstei de . Șeful Guvernului a declarat, într-un interviu, că vârsta de pensionare trebuie crescută, „la toate categoriile inclusiv în zona de pensii speciale”.

În acest context, fostul ministru PSD a explicat care este situația în care poate fi majorată vârsta de pensionare, conform reglementărilor legale în vigoare. Potrivit spuselor sale, în România, vârsta de pensionare pentru bărbați a fost stabilită la 65 de ani. În ceea ce privește femeile, a fost stabilit un calendar prin care, acestea vor ajunge să iasă la pensie, tot la 65 de ani, până în 2035.

Ulterior, legea pensiilor prevede că majorarea vârstei de pensionare se va face doar dacă va crește speranța de viață. Acest lucru se va stabili în urma unor analize, la fiecare trei ani.

„În România, vârsta de pensionare pentru bărbați este de 65 de ani și avem un calendar, până în 2035, de egalizare a vârstei de pensionare între femei și bărbați. Deja este în vigoare acest calendar de majorare a vârstei de pensionare, iar legea spune că după trei ani se face o analiză asupra speranței de viață și după aceea discutăm (despre o altă eventuală majorare a vârstei de pensionare – n. red.)”, a explicat Marius Budăi.

PSD se opune majorării vârstei de pensionare

Fostul ministru a mai declarat că este inadmisibil ca guvernul să propună creșterea vârstei de pensionare în condițiile în care speranța de viață se menține la un nivel atât de scăzut. În prezent România are printre cele mai mici speranțe de viață din Europa, de 76,6 ani. Acest lucru înseamnă că după pensionare, un bărbat mai trăiește doar zece ani. Sub noi mai sunt Bulgaria (75,8 ani) și Letonia (75,9 ani).

„Din punctul meu de vedere și al PSD este inadmisibil să discutăm despre creșterea vârstei de pensionare”, a mai spus Budăi.

Declarațiile lui Marius Budăi vin la câteva ore după ce Ilie Bolojan a afirmat, într-un interviu la TVR 1 că vârsta de pensionare, „la toate categoriile” trebuie crescută pentru a menține sustenabilitatea sistemului de pensii.

Declarațiile pe tema creșterii vârstei de pensionare

Premierul a dat un răspuns general, după ce a fost întrebat dacă în pachetul trei de măsuri pe care Guvernul își va asuma răspunderea se va afla și creșterea vârstei de pensionare alte categorii de pensionari speciali. Din declarațiile premierului se înțelege că pe piața de muncă românească ar fi nevoie de mai mulți lucrători cu vârste cuprinse între 50 și 65 de ani în economia reală, iar nu în structurile care beneficiază de pensii speciale.

„Din punctul meu de vedere, suntem în situaţia în care avem nevoie de mai mulţi oameni în piaţa reală a muncii. Şi pentru asta, că ne place, că nu ne place, trebuie să creştem vârsta de pensionare în aşa fel încât, în intervalul 50-65 de ani, populaţia care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este astăzi, pentru că nu are cine s-o înlocuiască.

Gândiți-vă că generațiile noastre, care sunt de 400.000-500.000 de oameni într-un an de zile, vor ieși la pensie peste 10 ani, iar în spate vin generații de 200.000 și practic, dacă nu creștem vârsta de pensionare în general, la toate categoriile inclusiv în zona de pensii speciale, vom ajunge într-o situaţie de nesustenabilitate a sistemului de pensii peste cinci ani, peste zece ani. Nu putem amaneta viitorul generaţiilor care vin după noi, mutându-le nişte împrumuturi în viitor sau neluând nişte măsuri care să reaşeze lucrurile într-o structură normală”, a răspuns premierul Ilie Bolojan.

Precizările purtătoarei de cuvânt a guvernului

La câteva ore după declarațiile premierului cu privire la necesitatea creșterii vârstei de pensionare, purtătoarea de cuvânt a guvernului, Ioana Dogioiu a intervenit cu clarificări. Aceasta a declarat că n-ar exista în intenția guvernului un proiect legislativ prin care să fie majorată vârsta de pensionare.

„În primul rând, și asta aș vrea să o clarific dintr-un bun început, la nivelul Guvernului, la nivelul Coaliției, nu există absolut nicio discuție și nicio intenție, în acest moment, privind creșterea vârstei standard de pensionare. Asta este o chestiune fără echivoc. Nu există o intenție a premierului de a propune o asemenea majorare a vârstei standard de pensionare.

Asta aș vrea să fie foarte clar și pe cât posibil, sper eu, să calmăm această îngrijorare care s-a născut dintr-un răspuns la o întrebare, pentru că ceea ce nu se redă este faptul că domnul Bolojan nu a venit cu această declarație din senin. A fost răspunsul la o întrebare pe care i-a pus-o doamna Alina Manolache de la TVR, în privința pachetului perspectivei, ca în pachetul 3 de reformă să continue această revizuire a pensiilor speciale și cu alte categorii în afară de magistrați.

Deci, din start, am avut un răspuns la o întrebare. Acum, răspunsul poate că nu a fost suficient de amplu și poate că nu a punctat foarte bine, la ceea ce se referea, de fapt, domnul premier Ilie Bolojan”, a explicat purtătorul de cuvânt al Guvernului.