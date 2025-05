Elena Lasconi a renunțat la președinția USR. Decizia a venit înainte să fie demisă de conducerea partidului

Elena Lasconi a decis să demisioneze din funcția de președinte al , în contextul scandalurilor din ultima vreme. Anunțul a fost făcut prin intermediul unui comunicat de presă.

Decizia vine în contextul în care conducerea USR a anunțat că intenționează să convoace un congres pentru demiterea Elenei Lasconi. Anunțul a fost făcut prin intermediul unui comunicat de presă. Potrivit sursei citate, demisia survine în urma „unei perioade marcate de provocări politice şi personale”. Ea spus că gestul este asumat cu responsabilitate şi încredere în viitorul USR şi al României.

„A venit momentul unei decizii grele. Demisionez din funcţia de preşedinte USR. Aşa consider că este corect, firesc şi bine în acest moment. Demisionez cu inima împăcată că în ultimul an am făcut tot ce a ţinut de mine pentru ca România să fie mai bine”, a declarat , citată în comunicat.

În mesaj, Lasconi a subliniat angajamentul față de valorile care au stat la baza fondării USR. Ea și-a exprimat susținerea față de continuarea luptei împotriva corupției și pentru o Românie dreaptă și modernă. Astfel, a spus, trăim o perioadă complicată, plină de provocări. Drept care este nevoie de eforturi îndreptate spre susținerea unui parcurs pro-european și de accelerare a eforturilor de schimbare a unui sistem nefuncțional.

„Am făcut, spun eu, tot ceea ce era corect pentru un om care și-a dorit ca USR să fie total altceva decât vechea clasă politică. Am luptat cu toată puterea mea cu un sistem putred, corupt, care ne ține captivi de 35 de ani. Poate am făcut și greșeli în acest parcurs, dar niciodată nu am abandonat buna-credință și am speranța că, împreună, începând de anul trecut, am reușit să creăm fisuri în acest sistem”, a transmis Elena Lasconi.

Elena Lasconi rămâne în viața publică

Chiar dacă a anunțat că se retrage de la conducerea USR, Elena Lasconi spune că va rămâne în viața publică și va continua eforturile pentru schimbarea clasei politice vechi.

„Vă puteți baza pe mine că rămân la fel de determinată să ajut cu toată puterea orice demers care ne va face să scăpăm de un sistem ticălos. Am speranța, și sper că o aveți și voi, că împreună vom reuși să dăm țării noastre ceea ce merită: un viitor bun, spre Vest, fără corupție”, a concluzionat Lasconi.

Elenei Lasconi survine la câteva zile după ce Biroul Naţional al USR a stabilit convocarea unui congres pentru alegerea unui nou preşedinte al partidului. Conducerea USR a grăbit aceste demersuri după ce președinta partidului a publicat imaginile care sugerau o presupusă întâlnire între Nicuşor Dan, Victor Ponta şi fostul adjunct al SRI Florian Coldea.

Alegerile pentru şefia USR vor avea loc în data de 21 iunie, iar favorit pentru preluarea funcției de președinte este Dominic Fritz, primarul municipiului Timişoara.