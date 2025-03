Elena Lasconi, despre circul făcut de Anamaria Gavrilă în Parlament: Eu nu am mai văzut așa ceva în ăștia 35 de ani. Ce s-ar fi întâmplat dacă un asemenea candidat ajungea la Cotroceni? (VIDEO)

, președinta USR și candidata partidului la alegerile prezidențiale, a comentat în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, subiectul referitor la scandalul făcut de președinta POT, Anamaria , în Parlament. Gavrilă a chemat Poliția, deranjată fiind de prezența jurnaliștilor în fața grupului parlamentar POT.

„Mi s-a părut incredibil ce am văzut”

Lasconi a subliniat că nu a mai văzut așa ceva în ultimii 35 de ani, menționând că jurnaliștii erau acolo pentru a aștepta declarații.

“Eu nu am mai întâlnit așa ceva, n-am mai văzut așa ceva în ăștia 35 de ani. Am văzut politicieni din cauza cărora am decis să intru în politică, care invitau alți jurnaliști la toaletă, dar așa ceva, să suni la poliție, pentru că jurnaliștii erau în Parlamentul României, e tot dreptul lor să fie acolo. Deci asta înseamnă să fii jurnalist, nu au tăbărât peste doamna în birou. Erau pur și simplu acolo pentru că trebuiau să fie.

Eu mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă, să zicem un scenariu că până acum câteva ore aveam și acest scenariu, că am văzut un sondaj, dacă ar fi să îl luăm în seamă, cum că ar fi luat 30 % și că ar fi fost favorită pentru prezidențiale. Dacă o asemenea doamnă, un asemenea candidat ajunge în fruntea țării și ajunge la Cotroceni, ce se alege atunci de libertatea presei?

Mi s-a părut incredibil ce am văzut. Nu am urmărit acest moment, îl văd și acum în ferestre, ea probabil că făcea live pe TikTok sau pe ceva, că na, e la modă”.