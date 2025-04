Elena Lasconi: “Nu iau în calcul să demisionez. Voi ajunge în turul 2 și voi fi președintele României. După ce se termină toată nebunia asta, probabil că o să îmi caut dreptatea în justiție” (VIDEO)

a susținut o conferință de presă, miercuri, după ce conducerea a anunțat retragerea sprijinului pentru candidatura sa la alegerile prezidențiale.

„Nu iau în calcul să demisionez. Eu voi ajunge în turul 2 și voi fi președintele României”



Întrebată dacă va demisiona de la șefia partidului USR, Lasconi a precizat că nu ia în calcul acest lucru și că va continua lupta pentru președinția României, indiferent de obstacolele politice.

„Nu iau în calcul să demisionez. Eu voi ajunge în turul 2 și voi fi președintele României. Voi fi primul președinte femeie al României și voi fi cel mai bun președinte. Și faptele vorbesc, nu poveștile”, a precizat președinta USR.

Chestionată dacă USR-ul e la fel ca celelalte partide, ea a răspuns:

„Nu mai puneți această etichetă ‘USR-ul’…. Eu am aici sigla cu USR. Această gașcă nu reprezintă USR-ul. USR-ul este format din oameni de bună-credință pe care eu îi cunosc, pe care îi știu, cu care am vorbit… E adevărat, regret că nu am vorbit mai mult, pentru că am avut prea multe responsabilități, în astea 9 luni. Am fost și primar, și președinte de partid, și candidat la prezidențiale. Am foarte multe lucruri de făcut, dar am încercat să vorbesc cu cât mai mulți, să intru în Zoom-uri, să mă duc în filiale, să vorbesc cu ei și eu am încredere în ei.”

“M-am născut pregătită pentru orice. Sunt pregătită pentru orice. Eu acum mă aștept la presiuni și mai mari din partea Sistemului, și nu mă gândesc acum doar la USR. Mă aștept să văd dosare … Sper că nu o să mă calce nimeni cu mașina, dar, în rest, eu mă aștept la absolut orice formă de presiune”, a mai adăugat Elena Lasconi.

„După ce se termină toată nebunia asta, probabil că o să îmi caut dreptatea în justiție”

Președinta USR susține că a primit mai multe mesaje de susținere, dar și propuneri de a forma un nou partid.

„Am câteva sute de mesaje pe telefon în care mi se spune: ‘Nu renunța, hai să ne facem partid’. Să-și facă ei, de ce să-l facem? Că eu cred în valorile USR-ului. Să-și facă ei.

‘Cum donăm’, ‘Cum putem ajuta?’. Deci sunt o grămadă de oameni care asta fac. Eu cred că a fost o mișcare greșită și politic, și strategic. Oricum o luați, a fost o mișcare greșită. Și oricum nu este una bună pentru România”, a mai menționat Lasconi.

Lidera USR a mai precizat că, probabil, după toată “nebunia asta” o să apeleze și la justiție pentru a i se face dreptate.

„Este greșit ce s-a întâmplat. Eu o să lupt să mi se facă și mie dreptate, așa cum o să lupt pentru fiecare român să i se facă dreptate. Iar după ce se termină toată nebunia asta, probabil că o să îmi caut dreptatea în justiție.”