Lasconi: Am văzut mulți loseri. Îl suspectez pe pierzătorul Moșteanu. A pierdut Primăria Pitești și poate există promisiuni de la Nicușor Dan pentru Primăria Capitalei. Sau poate pe Drulă (VIDEO)

Elena Lasconi, lidera USR, a insistat că din cursa prezidențială și chiar și-ar fi dorit să existe mai mulți candidați. Reacția vine după ce Dominic Fritz, lider în USR și primarul Timișoarei, a anunțat că în ședința Biroului Național al partidului au decis convocarea unui Comitet Politic în cadrul căruia formațiunea și, în schimb, să-l susțină pe Nicușor Dan.

Lasconi a precizat că doar congresul USR decide candidatul partidului la prezidențiale, or „delegații de la Congres au votat peste 94% candidatura mea”

Elena Lasconi: Eu pentru România sunt în stare să fac orice

„De multe ori am fost îngenuncheată de viață, de provocările vieții, dar mereu m-am ridicat și cred că am antrenamentul de a mă ridica de cele mai multe ori și de a sta drept în fața oamenilor. Eu am curaj să lupt pentru voi, dragi români, am curaj să fac dreptate și regret că am auzit azi un coleg în conferință care la final a spus că e nedrept pentru mine și că mor cu dreptatea în mână.

Eu pot să schimb lucrurile în țara asta ca niciunul dintre români să nu mai moară cu dreptatea în mână. Eu cred în dreptate, în adevăr, libertate de exprimare, de gândire, eu cred în România și pentru țara asta sunt în stare să fac orice.

Dacă Doamne ferește am fi avut un război și se apropiau trupele, erau pe la Pitești, noi ce făceam, ne predam? Ce fel de competitor e acela care intră într-o competiție și se roagă de toți ceilalți să se retragă? Eu aș fi vrut să fie și mai mulți candidați că știu și pot să lupt”, a declarat Elena Lasconi.

Lasconi îi suspectează pe Moșteanu și Drulă. Critici și pentru Fritz

„USR e în continuarea partidul la sufletul meu, eu cred în principiile USR. Am văzut o mână de trădători oportuniști, dar asta nu înseamnă că reprezintă USR. E păcat că printre ei s-a aflat și Dominic Fritz, pe care îl respect. Am văzut foarte mulți loseri, colegi care au candidat la primării și au pierdut”, a continuat Lasconi.

Ea a spus apoi pe cine suspectează: „Îl suspectez pe pierzătorul Ionuț Moșteanu. A pierdut Primăria Pitești și poate există promisiuni de la Nicușor Dan pentru Primăria Capitalei sau poate pe Drulă. Asta dă dovadă de lipsă de respect față de voturile oamenilor. Oamenii nu sunt niște saci de cartofi să transferi voturile”.

Despre Nicușor Dan, Elena Lasconi a afirmat: „Nu este în stare să facă nimic concret, poate doar promisiuni. Ce încredere să mai aibă românii în noi după ce facem astfel de acte de sabotaj? Aș vrea să adresez această întrebare: cine a dat darul și cât a fost? Nu mă refer neapărat la bani ci la promisiuni care sunt oricum deșarte”.