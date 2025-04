Elena Lasconi: PSD-ul are 2 candidați, PNL-ul tot 2. Crin Antonescu și Nicușor Dan – PNL, Simion și cu Ponta – PSD. Sunt singurul candidat care nu face parte din sistem (VIDEO)

Elena , președinta USR și candidată la , a afirmat în cadrul emisiunii News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, că PSD-ul are doi candidați la prezidențiale și PNL-ul tot doi.

„Sistemul are deja câte 2 candidați”

Președinta USR a adăugat faptul că este „singurul candidat care nu face parte din sistem”.

“Sistemul are deja câte 2 candidați. PSD-ul are 2, PNL-ul tot 2, mie îmi este foarte clar. Sunt singurul candidat care nu face parte din sistem. Nu am fost niciodată pusă din pix.”, a spus Lasconi.

Întrebată cine sunt cei 2 de la PSD și cei 2 de la PNL, candidata la prezidențiale a răspuns:

“Haideți să ne spună invitatul dumneavoastră, că se vede cu ochiul liber.

Crin Antonescu și Nicușor Dan – PNL, Simion și cu Ponta – PSD”, a afirmat președinta USR.

„PNL-ul a fost lăsat aproape în faliment după alegerile prezidențiale de anul trecut”

“(…) hai să le spunem oamenilor că PNL-ul a fost lăsat aproape în faliment după alegerile prezidențiale de anul trecut, pentru că au o grămadă de datorii, din câte știu eu.

Cred că asta a fost unul dintre motivele pe care nu mi le-a comunicat domnul Bolojan, atunci când m-am dus să îl rog să candideze, faptul că știa că PNL-ul nu are bani să susțină o campanie la prezidențiale și că depindeau de banii de la PSD”, a mai adăugat Elena Lasconi.