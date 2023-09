Emilia Șercan: „Declarația lui Predoiu e scandaloasă și nu poate rămâne fără urmări!” / De ce și Predoiu e vinovat pentru „bătălia cu drogurile pierdută în rândul adulților”

Jurnalista de investigație Emilia Șercan a explicat de ce afirmația „bătălia cu drogurile la categoria adulţi în momentul ăsta e pierdută” făcută de Cătălin Predoiu (PNL), ministrul de Interne, este de-a dreptul scandaloasă atât prin conținutul ei, cât și prin prisma persoanei care a emis-o.

Ce a declarat Cătălin Predoiu despre lupta împotriva drogurilor

„Acum o lună şi jumătate, la două săptămâni după ce am preluat mandatul, am avut o şedinţă cu tot activul IGPR-ului, toată structura de comandă şi le-am spus textual – erau acolo peste 30 de oameni cred, deci am peste 30 de martori: Bătălia cu drogurile, la categoria adulţi, în momentul ăsta, este pierdută. Ce trebuie să facem este să revitalizam acest efort pe toate planurile, dar prioritar este să salvăm tânăra generaţie”, Cătălin Predoiu, la

Ministrul de Interne a vorbit și despre posibilitatea ca , cu acordul părinților, apoi a continuat: „Înfiinţăm un plan de măsuri pentru combaterea drogurilor şi bullying-ului, fenomenului de bullying în şcoli, de violenţă între elevi. Dar să-l suplimentăm cu astfel de măsuri, în domeniul combaterii consumului de droguri la minori”.

Șercan: Declarația lui Predoiu e scandaloasă. Și el e vinovat pentru „bătălia pierdută”

Într-o postare pe Facebook, Emilia Șercan susține că declarația lui Cătălin Predoiu despre lupta pierdută cu drogurile „e prea gravă, e prea scandaloasă” pentru a rămâne fără urmări.

Jurnalista a atras întâi atenția că un astfel de mesaj demobilizează forțele de Poliție și lasă cetățenilor impresia că sunt pe cont propriu.

Mai apoi, Șercan a punctat că afirmația e scandaloasă și pentru că vine chiar din partea lui Predoiu, unul dintre oamenii vinovați pentru „bătălia pierdută”.

Jurnalista de investigație a explicat apoi de ce Cătălin Predoiu, ca fost ministru al Justiției, acum la Interne, e vinovat:

„Predoiu a fost ministru al Justiției între ianuarie 2020 și iunie 2023.

Ca ministru al Justiției a fost responsabil cu numirea șefului DIICOT – Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și Terorism, structură care are atribuții pe combaterea traficului de droguri.

DIICOT, numit sforăitor de unii ziariști și Parchetul Antimafia (hăhă), a fost condus în mandatul lui Predoiu pentru 2 ani și 7 luni de un interimar.

Predoiu nu s-a obosit să demareze procedura pentru selecția unui nou șef și a lăsat DIICOT-ul timp de 2 ani și 7 luni în derivă.

Întâmplător, neîntâmplător?

Tot în mandatul lui Predoiu, în care nu se spetea luptând împotriva traficului de droguri, DIICOT își făcea timp să deschidă dosare penale de intimidare unor ziariști. Vă amintiți de cazul lui Cătălin Tolontan și a lui Răzvan Luțac, de la Libertatea, nu-i așa?

A făcut ceva Cătălin Predoiu, ca ministru al Justiției, să tragă un semnal de alarmă în chestiunea drogurilor? A pus acest subiect pe masa CSAT atunci când i-a constat gravitatea? A avut întâlniri oficiale cu SRI-ul, care de secret ce e habar nu aveam ce mai face, în afară de combinații politice, ca să pună strategii de combatere a traficului de droguri la cale?”, a scris Emilia Șercan, pe Facebook.

În concluzie, jurnalista a punctat că traficul de droguri nu poate înflori fără poliției și politicului: „Din experiența altor state, știm că traficul de droguri înflorește atunci când există o combinație puternică între protecția politică și cea din poliție și justiție a traficanților. Doar atunci se ajunge ca bătălia cu drogurile să fie pierdută”.