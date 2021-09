Eșec în coaliție: Florin Cîțu a refuzat să demisioneze. USR PLUS depune moțiunea de cenzură în această seară

Membrii coaliției de guvernare nu au ajuns la un acord în ședința de vineri. Florin Cîțu nu a vrut să demisioneze, așa cum a cerut USR PLUS. Prin urmare, USR PLUS va depune moțiunea de cenzură. Acest lucru se va întâmpla chiar vineri seară.

A doua mare criză guvernamentală. Coaliția s-a prăbușit

Dacă prima criză guvernamentală a izbucnit după ce premierul Florin Cîțu l-a demis pe Vlad Voiculescu (USR PLUS) din fruntea Ministerului Sănătății, a doua a fost declanșată după ce Cîțu l-a revocat pe colegul lui Voiculescu de partid, Stelian Ion, de la conducerea Ministerului Justiției. Barna a spus că argumentele invocate de Cîțu au fost „absolut ridicole”.

Stelian Ion a explicat motivele pentru care a fost remaniat: „Eu cred că am fost înlocuit că le sunt incomod unora care voiau să fie făcute niște numiri la DNA, DIICOT și Parchetul General – numiri de procurori șefi, conducători ai secțiilor – să fie făcute de o anumite manieră mai netransparentă (…) Miza e și această prăjitură electorală internă pe care o oferă premierul, folosindu-se cumva de funcția sa în scop electral intern, numită PNDL 3. E o prăjitură otrăvită. O metodă foarte facilă de sifonare a banului public. E un real pericol”.

Până la urmă, PNDL 3 a fost aprobat de Guvern în ședința de vineri, la care miniștrii USR PLUS n-au venit. Cîțu a precizat că Ordonanța a avut doar un „aviz tacit” din partea Ministerului Transporturilor, condus de un alt lider USR PLUS – Cătălin Drulă. Asta înseamnă că Drulă nu și-a dat semnătura pe document.

În paralel, Lucian Bode, ministrul interimar al Justiției, a suspendat concursul demarat de Ion pentru ocuparea funcțiilor vacante din Parchete. Despre acest subiect, Stelian Ion a afirmat: „Mi s-a transmis așa cumva că nu prea e dorită sau nu se agrează ca eu să fiu cel care face propunerea pe care s-o înainteze președintelui. Probabil nu sunt considerat om de încredere, de casă, de încredere în sensul să fac tot ce mi se spune, când mi se spune. Eu chiar sunt pe picioarele mele, am discernământ, când consider că e un lucru corect, îl fac, când consider că nu-i corect, nu-l fac și cu asta basta”.

USR PLUS anunțase că dacă premierul Florin Cîțu nu demisionează ori coaliția nu-i retrage sprijinul politic, atunci va depune o moțiune de cenzură. Barna a punctat că dacă moțiunea pică, miniștrii USR PLUS vor demisiona din Guvern.