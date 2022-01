Eugen Tomac: Fuziunea cu PNL nu există la ora actuală pe agenda PMP / Niciodată nu am negociat funcții pentru mine în numele partidului / Majoritatea liderilor au decis că se impune un nou congres

Eurodeputatul Eugen Tomac susține că majoritatea liderilor PMP, partid care „astăzi traversează o perioadă dificilă”, au decis că se impune organizarea imediată a unui nou congres pentru a redresa activitatea formațiunii și pentru a continua lupta politică.

Eugen Tomac: „Niciodată nu am negociat funcții pentru mine în numele PMP, eu le-am obținut prin vot”

Fostul președinte al PMP a dezmințit că partidul s-ar pregăti să fuzioneze cu PNL.

„Fals! Nu există la ora actuală un asemenea subiect pe agenda PMP, el a fost discutat anul trecut de două ori. Prima dată, în cadrul unei întâlniri a domnului Președinte Diaconescu cu liderul PNL, la invitația celui din urmă; și a doua oară, la o întâlnire ce s-a desfășurat într-un format mai larg, la care am participat și eu. Această întâlnire a avut loc pe 9 noiembrie”, a scris Eugen Tomac, luni, pe Facebook.

Totodată, el a dezmințit că ar vrea „să verse PMP în PNL”.

„Fals! Eu am participat, împreună cu domnul Diaconescu, doar la o singură întâlnire ce a avut pe agendă această invitație a liberalilor, cea din 9 noiembrie. În afară de această întrevede, eu NU am avut niciodată cu nimeni altcineva din conducerea PNL vreo discuție/întâlnire pe subiecte ce vizează o eventuală fuziune”, a continuat Eugen Tomac.

Eugen Tomac susține că nu și-a negociat funcția pe care avea să o obțină la alegerile parlamentare.

„Așa cum am menționat, nu a mai existat o altă întâlnire în afara celei de pe 9 noiembrie, unde s-a discutat, de principiu, despre un proiect comun PNL-PMP, iar singura persoană care a solicitat ceva concret din partea liberalilor nu am fost eu. Niciodată nu am negociat funcții pentru mine în numele PMP, eu le-am obținut prin vot. Niciodată nu mi-am trădat sau mințit colegii. Tocmai de aceea am reușit să construim un partid liber, curat și curajos. Nu a fost însă suficient. Politica se face pe voturi, iar PMP, în 2020, a pierdut de la alegerile locale până la cele parlamentare peste 200 000 de voturi”, a mai afirmat Eugen Tomac.

Astăzi, spune el, PMP traversează o perioadă dificilă.

„Astăzi, PMP traversează o perioadă dificilă. La un an de la alegerile parlamentare, când am luat aproape 5%, partidul pare că și-a pierdut spiritul de echipă, iar majoritatea liderilor au decis că se impune organizarea imediată a unui nou congres spre a ne redresa activitatea și a ne continua lupta politică”, a conchis Eugen Tomac.