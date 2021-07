Eugen Tomac (PMP): Belgradul trebuie să respecte drepturile minorităților românești. Voi cere o delegație din partea Parlamentului European

Eugen Tomac a fost indignat de modul în care sunt tratate minoritățile românești din Serbia. Europarlemntarul PMP a făcut o vizită pe Valea Timocului și a constat că Serbia nu respectă protocolul bilateral privind protecția minorităților naționale. Ca urmare, el a transmis că va solicita efectuarea unei vizite în cel mai scurt timp a unei delegații a Parlamentului European.

Printre revendicările minorităților românești, amintite de Tomac în postarea de Facebook se numără educație în limba română, recunoașterea cultului ortodox român și sprijin pentru crearea de instituții media în limba română.

„De-a lungul anilor, am fost de multe ori în Serbia și tot de atâtea ori am atenționat autoritățile din ambele state cu privire la încălcarea drepturilor minorităților. Astăzi sunt din nou aici pentru a observa, la fața locului, cum stau lucrurile în realitate în comunitatea românească din Valea Timocului. Apoi, le voi explica colegilor din Parlamentul European de la Bruxelles, dar și, oficial, Comisiei Europene, de ce negocierile în relația cu Belgradul trebuie tratate cu mult mai multă seriozitate în ceea ce privește drepturile minorităților naționale.

Prima acțiune la care am participat a fost inaugurarea unui birou pentru comunitatea românească (a se citi corect: românească, nu vlahă) a Consiliului național al minorității naționale române (CNMNR) în orașul Kucevo din districtul Braničevo. Cu acest prilej, am discutat, alături de domnul Daniel Magdu, președinte CNMNR din Serbia, cu profesori, antreprenori și alte categorii sociale provenite din rândul minorității românești despre preocupările și așteptările lor. Românii de aici au aceleași revendicări de ani de zile: educație în limba română, recunoașterea cultului ortodox român și, bineînțeles, sprijin pentru crearea de instituții media în limba română.

Am constatat cu satisfacție că identitatea culturală autentică a românilor din această regiune este puternic legată de tradiții; port, cântec și dans popular, pe care le transmit din generație în generație cu foarte multă grijă. Această realitate poate fi descoperită la Festivalul “Joc Românesc”, desfășurat în comuna Jitcovița (Žitkovica), eveniment organizat în fiecare an, din 2007 până în prezent, sub coordonarea lui Ivica Glișici, preşedintele Forumului European pentru Istorie şi Cultură, filiala Serbia. Deși este cel mai mare eveniment cultural al românilor din această regiune, niciun oficial local, regional sau național nu a participat.

Singurul aspect care merită apreciat este faptul că pentru prima dată, ediția din acest an a fost organizată cu sprijinul Consiliului național al minorității naționale române din Serbia”, scris Eugen Tomac pe Facebook.

Europarlamentarul a luat decizia de a sesiza Parlamentul European cu privire la încălcarea drepturilor minorităților românești din Serbia